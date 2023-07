Wandel in der Energieversorgung

Wärmeplan: So will Kühlungsborn künftig klimaneutral heizen

Die Stadt Kühlungsborn will ein Konzept erstellen lassen, um in Zukunft beim Heizen auf fossile Brennstoffe verzichten zu können. Welche Möglichkeiten es gibt, wie die Hansestadt Rostock es macht und was die Bürger davon haben.