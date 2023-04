﻿Mittelalter-Spektakel im Rostocker Iga-Park: Was Besucher erwartet

Kostenfrei bis 19:27 Uhr lesen

Bauprojekt der Superlative

Endlich freie Fahrt in der Poeler Straße in Wismar

Freie Fahrt in der Poeler Straße in Wismar: 1090 Tage nach der Vollsperrung am 4. Mai 2020 können Autos die Straße nun wieder nutzen. 60 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn in das Mega-Bauprojekt in der Hansestadt investiert. Die Poeler Straße wurde auf einer Länge von 450 Metern ausgebaut.