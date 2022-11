﻿Mögliche Rettung von 47 Galeria-Kaufhäusern – dürfen auch Wismar und Rostock hoffen?

Am 9. November im Medienhaus Am 9. November im Medienhaus

Alle Rostocker OB-Kandidaten kurz vor der Wahl bei der OZ: So können Sie dabei sein

Die Rostocker sind am 13. November aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Mit 17 Bewerbern gibt es so viele Kandidaten wie nie. Wer die Männer und Frauen vor der Wahl nochmal persönlich erleben will, kann das am Mittwoch bei der OZ. So soll es laufen.