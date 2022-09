Am Dienstag hat die Molli-Lok schon einige Interessierte in Warnemünde angelockt.

Warnemünde. Warnemünde hat seit Dienstag eine neue Attraktion. Bis Sonntag, 11. September, steht eine Lok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli am Teepott. Die sorgte am ersten Tag schon für Aufmerksamkeit. Interessierte können die Lok besichtigen und sich über das Angebot sowie die Pläne für einen Ausbau der Strecke bis nach Warnemünde informieren.

Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus warb für die weiteren Prüfungen eines Ausbaus. „Ich träume davon, dass wir eine Stadtbahn von Rerik bis nach Warnemünde bekommen.“ Nicht nur der Nostalgiezug Molli soll fahren, sondern auch eine mit Wasserstoff betriebene Bahn. Für Warnemünde müsste konkret geschaut werden, wie die Bahn die Stadtautobahn queren kann. Nordöstlich des Bahnhofes wäre Platz für ein Schmalspurgleis, ist Matthäus überzeugt.

Tradition und moderner Schienenverkehr – das soll bei einem Ausbau der Schmalspurgleise von Kühlungsborn nach Rerik und von Bad Doberan nach Warnemünde verbunden werden. Eine Studie der TU Dresden, die die Gesellschaftversammlung in Auftrag gegeben hatte, ergab, dass ein Gleisausbau möglich sei. Jetzt soll der Kreistag am 21. September entscheiden, ob die Prüfungen fortgeführt werden.

Pläne für eine Streckenerweiterung in Kurzform Eine Studie der TU Dresden hat ergeben, dass eine Streckenerweiterung der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli nach Rerik und Warnemünde möglich wäre. Die Schmalspurbahn fährt bisher zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Bei einem Gleisausbau würde nicht nur der Nostalgiezug zwischen Ostseebädern fahren, sondern auch ein moderner Schienenverkehr. Für den Ausbau nach Rerik gibt es eine mögliche Trassenführung und drei mögliche Ziele in Rerik. Für den Ausbau nach Warnemünde sind drei Trassen möglich, die Strecke über Rethwisch, Nienhagen, Elmenhorst und Lichtenhagen wird favorisiert. Laut Studie können bei einem Streckenausbau die Potenziale für den öffentlichen Verkehr ausgeschöpft, die Attraktivität der anliegenden Gemeinden durch eine Bahnanbindung gesteigert, der Anteil der An- und Abreise mit der Bahn erhöht, die touristischen Attraktionen und Ausflugsmöglichkeiten erweitert werden. Zudem sei sie eine Alternative für Autofahrten entlang des Gleisverlaufs.

Doch im politischen Raum fehlt bisher der Rückhalt. Der Kreisausschuss hat abgelehnt. Daher appellierte Holger Matthäus an die Kreistagsmitglieder: „Lassen Sie uns in Ruhe planen, die Kosten zu Papier bringen und dann entscheiden. Bitte brechen Sie das Projekt jetzt nicht ab.“

Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Warnow: „Wir brauchen Projekte für die Verkehrswende.“ © Quelle: Ove Arscholl

„Wir brauchen Projekte für die Verkehrswende“, sagte Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkersverbundes Warnow, in dem auch die Bäderbahn Molli als Teil des öffentlichen Nahverkehrs Mitglied ist. „Wir brauchen bis 2030 doppelt so viele Fahrgäste wie jetzt.“ Das habe die Bundesregierung vorgegeben. „Dieses Projekt steht noch am Anfang. Es geht jetzt darum, Informationen zusammenzubringen.“ Für die Verkehrswende werde das gesamte System benötigt, Bus und Schiene. Nur mit dem Ausbau der Buslinien werde es nicht funktionieren, meint Stefan Wiedmer.