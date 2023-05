Polizeieinsatz

Schüsse aus Hochhaus in Rostock-Evershagen: Polizei lässt Schützen wieder frei

Ein Mann hat am Sonntag für einen Polizeieinsatz in Rostock gesorgt. Er schoss mit Schreckschusswaffen aus seinem Fenster in Evershagen. Im Gewahrsam bleiben musste er aber nicht.