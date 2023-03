﻿Monopoly Rostock in der Neuauflage: Diese Straßen sollen aufs neue Spielbrett

Der Spieleklassiker Monopoly geht für Rostock in die nächste Runde. Nach sechs Jahren soll es eine Neuauflage geben. Rostocker dürfen über die beliebtesten Straßen abstimmen. Die OZ hat sich in der Innenstadt umgehört, welche Straßen den Rostockern besonders wichtig sind.

Rostock. Rostock sucht seine Schlossallee! Zumindest die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt, denen der Spieleklassiker Monopoly nicht gänzlich unbekannt ist. Das Unternehmen Hasbro entwickelt gerade in Kooperation mit Winning Moves eine Neuauflage von Monopoly Rostock. Das Spiel um Häuser und Hotels auf den teuersten Straßen brachte Hasbro erstmals 2016/17 in die Hansestadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon länger ist die Edition ausverkauft und immer mehr Stimmen wurden beim Spielehersteller laut, eine neue Auflage zu entwickeln. Welche Straße es auf den teuersten Platz, die ursprüngliche Schlossallee, schaffen soll, darüber haben Rostocker ganz unterschiedliche Vorstellungen.

Für Angela Köhler aus Rostock ist die Kröpi die wertvollste Straße in Rostock. © Quelle: Martin Börner

„Die Kröpi ist die wichtigste Straße. Hier kann man einkaufen und hier findet am meisten Unterhaltung statt“, findet die Rostockerin Angeka Köhler. Wolfgang Dabronz ist der gleichen Meinung: „Eigentlich sollte es die Lange Straße werden, aber da ist nichts los. Das Leben spielt sich hier der Kröpeliner Straße ab.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monopoly Rostock: Noch bis Ende April abstimmen

Warum Rostocker welche Straße vorschlagen, hat ganz unterschiedliche Gründe. Ist den einen die Shopping-Möglichkeit am wichtigsten, knüpfen andere lieber den Bezug zu persönlichen Erlebnissen. „16 Jahre habe ich in Warnemünde gelebt, bin dort aufgewachsen. Es war eine tolle Kindheit, an die ich schöne Erinnerungen habe. Deshalb sollte die Mühlenstraße in Warnemünde den Platz der Schlossallee bekommen“, erzählt Sebastian Wilde nostalgisch.

Die Mühlenstraße in Warnemünde ist für Sebastian Wilde aus Rostock seine persönliche Schlossallee. © Quelle: Martin Börner

Noch bis Ende April gibt es die Möglichkeit, für Straßen abzustimmen, die es unbedingt aufs Spielbrett schaffen müssen. Auch Unternehmen können Spielfelder kaufen oder sich Plätze auf Ereigniskarten sichern. Sobald die Abstimmung gelaufen ist und die Unternehmen, die sich beteiligen wollen, feststehen, gehen Hasbro und Winning Moves in den Austausch mit dem Stadtmarketing Rostock. Sowohl das Voting als auch die Expertise des Stadtmarketings fließen in die Entscheidung ein, welche Rostocker Straße auf welchem Feld landet.

2020: Evelyn Röwekamp von der Thalia-Buchhandlung zeigt das Spiel Rostock Monopoly. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Neue Auflage: Spiel soll zu Weihnachten im Handel sein

Für die jüngeren Rostocker sind die Straßen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) auf den Favoritenplätzen: „Der Barnstorfer Weg ist das Herz der KTV. Nicht nur, weil ich da wohne“, lacht Maria Merkel. Lennart Klein kontert: „Der Patriotische Weg ist eine der teuersten Straßen der KTV. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit, als ich dort gewohnt habe.“ Eva Keuter wirft die Waldemarstraße ein: „Da passiert so viel und ich halte mich am meisten dort auf.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die neue Edition von Monopoly Rostock soll es Anfang Dezember, pünktlich zu Weihnachten, in teilnehmenden Buchläden, Spielzeuggeschäften und online unter www.rostock-spiel.de für rund 50 Euro UVP geben.