Immer montags hat die Hausgemeinschaft über dem Rostocker Café Central im Sommer und in der Adventszeit schöne Abende beschert. Das zog Tausende Kulturfans in die KTV. Doch 2023 stehen die Montagsbalkone vor dem Aus. Ob es dennoch einen Lichtblick gibt?

Rostock. In der Adventszeit sind sie die Highlights in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV): Selbst in der klirrenden Kälte des Dezembers versammelten sich wegen des Montagsbalkons wöchentlich bis zu tausend Menschen vor der Leonhardstraße 21a und 22. Auch im Sommer bot die Hausgemeinschaft über dem Café Central Kunst und Kultur an, dieses Jahr sollten sechs Veranstaltungen stattfinden – doch die stehen jetzt auf der Kippe.