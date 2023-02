﻿Zu schade für den Autofriedhof: Wieso ein Rostocker auf Leichenwagen abfährt

Wattie (47) und Micha (34) stehen am Leichenwagen von Micha, einem Cadillac Fleetwood, in einer Ausführung als Leichenwagen (v.l.).

Rostock. Der „Kleine“ hat in seinem Leben schon Dutzende Tote chauffiert. Doch man merkt’s ihm kaum an. Der „Kleine“ – das ist Watties Auto, ein Leichenwagen. Doch Wattie (47), der eigentlich Jan heißt, ist kein Bestatter, sondern Sozialarbeiter.

Seine Sargkutsche – ein Mercedes Benz M123, Baujahr 1980 – fährt der Rostocker privat und zum Vergnügen. Und weil ihm das ein Mordsspaß bereitet, hat er noch einen zweiten schnittigen Schlitten: ein 5,30 Meter langer, pechschwarzer Benz. Beide Oldtimer sind längst außer Dienst, doch viel zu schade für den Autofriedhof, findet Wattie. „Das ist rollendes Kulturgut mit morbidem Charme“, erklärt er und lacht. Auf das fährt er seit rund 10 Jahren ab.

Angefangen hat seine Leidenschaft für die überlangen Schlitten mit einem kurzen: ein Leichenwagen-Modell. Inzwischen parken mehr als 125 Mini-Bestattungsfahrzeuge in seiner Wohnzimmer-Vitrine. Die Flotte beschere ihm regelmäßig „das Staubwischen des Grauens“, scherzt Wattie.

Wattie (47) restauriert nicht nur Leichenwagen, er sammelt auch Modelle und hat mittlerweile eine beachtliche Sammlung bei sich zu Hause. Er steht am Heck seines Leichenwagens, in dem ein Sarg liegt. © Quelle: Martin Börner

Wo immer Wattie mit einem seiner großen Oldies aufkreuzt, zieht er neugierige Blicke auf sich. Besonders groß ist das Interesse, wenn er im Konvoi vorfährt: Jedes Jahr finden an wechselnden Orten in Deutschland sogenannte „Schwarzfahrertreffen“ mit internationaler Beteiligung statt. 2022 hat Wattie ein solches Event in Rostock ausgerichtet. Mehr als 20 Bestattungsfahrzeuge fuhren durch die Hansestadt.

Wer glaubt, die Sargkutschen-Fahrer seien mit Leichenbittermiene unterwegs, irrt. Bei den Treffen gehe es durchaus lebensfroh und lustig zu, erzählt Wattie. Und Schwarzmaler seien viele, die sein Hobby teilen, auch nicht: etliche Mobile sind farbig lackiert oder schneeweiß. „Das sterben ist ästhetisch bunt.“ Deshalb touren einige sogar im Namen der Liebe durch die Republik. So manches Auto, das früher Tote zum Friedhof beförderte, wird heute von Hochzeitspaaren für deren schönsten Tag im Leben gebucht.

Schlafen wie ein Toter: Leichenwagen wird zum Wohnmobil

Wattie steuert mit seinem Bestattungswagen Orte an, an denen des Leben tobt: Musik-Festivals und Urlaubsorte zum Beispiel. Bei Open Airs oder und auf Reisen fungiert einer seiner M123er als rollendes Schlafzimmer und Wohnmobil. Dafür hat Wattie den Sargschlitten umgebaut. „Aber so, dass ich ihn mit wenigen Handgriffen in den Originalzustand zurückversetzen kann.“ Denn das ist dem Rostocker wichtig: Seine Oldtimer sollen so erhalten bleiben, wie sie einst gebaut worden sind. Deshalb fährt in seinem „Kleinen“ noch immer ein Sarg mit.

Watties „Kleiner“: ein Leichenwagen der Marke Mercedes Baujahr 1980 © Quelle: Martin Börner

Die Kiste tieferzulegen, zu tunen oder gar zum Pickup umzubauen, wie es manche Leichenwagenkäufer machen? Nur über Watties Leiche. „Das wär doch Blasphemie.“ Er und seine Mitstreiter hegen und pflegen ihre Schätzchen „mit Achtung und Respekt“. Klar, der Tod fährt immer mit, irgendwie. Todernst nehmen sie das aber nicht: Mit ihren Leichenwagen erledigen sie schon mal den Einkauf oder holen beim Möbel-Schweden Sofas und Schränke ab. Platz ist im Kofferraum der XL-Zweisitzer ja genug.

Original-Bestatterwerbung: „Geben Sie Gas. Dann sind Sie schneller bei uns!“ steht auf der Rückseite des Bestattungswagens von Micha (34). © Quelle: Martin Börner

Gruftis, Rocker, Familien: Diverse Community teilt Autoliebe

Bei solchen Touren kommt’s immer wieder zu skurrilen Situationen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz bestaunte eine Oma Watties Sarg-Mobil. „Sie wollte so was mal von innen sehen und meinte, das könnte sie schließlich nicht mehr, wenn sie tot ist“, erzählt der Rostocker.

Schwarzfahrer-Treffen Das diesjährige Haupt-Leichenwagentreffen findet von Freitag 25. bis zum 27. August in Rötgesbüttel (Kreis Gifhorn) statt. Außerdem werden viele Schwarzfahrer ihre Sargkutschen beim Wave-Gothic-Treffen in Leipzig (26. bis 29. Mai) präsentieren. Über alle Planungen tauscht sich die Community online aus auf www.leichenwagenforum.de.

Während andere über den Tod kein Sterbenswörtchen verlieren möchten, redet die Leichenwagen-Community gern drüber. In Online-Foren und bei Events tauschen sich die Autoliebhaber über ihre Vehikel aus. Mit dabei sind dann keinesfalls nur Gruftis, erklärt Wattie, sondern auch Handwerker, Punks und Rock’n’Roller, Familienmenschen, „Leute wie du und ich, die Spaß an besonderen Fahrzeugen haben“. Im Ruhrpott sei die Schwarzfahrer-Szene besonders groß, in MV zähle sie nur gut ein Dutzend Autonarren.

Mit dem Mercedes M123 Baujahr 1981 (vorn im Bild) fährt Wattie zu Festivals. © Quelle: Martin Börner

Einer davon ist Michael (34). Er arbeitet im Büro eines Pflegedienstes. Nach Dienstschluss tauscht er den Schreibtischstuhl gegen den Fahrersitz seines Cadillac Fleetwood, der einst in den Niederlanden im Einsatz war. Heute rollt die Edelkarosse über die Straßen an der Ostseeküste. Immer mit an Bord und oft selbst am Steuer ist Michas Frau, die seine Autoliebe teilt. „Es sind eben einfach schöne, erhaltenswerte Fahrzeuge“, sagt der Mecklenburger, der auch einen 66er Caddy sein Eigen nennt.

Micha (34) weiß die Vorteile seines Cadillac Fleetwood zu nutzen. Man kann darin schlafen oder auch gut Möbel transportieren. © Quelle: Martin Börner

Letzter Wille: Zum Friedhof im Oldtimer reisen

Und so sehr die Wagen auch an sterbliche Überreste denken lassen: „Die Autos riechen nicht nach Leiche“, sagt Wattie. Auch, wenn schon viele Verblichene darin lagen: „Es ist noch keiner drin gestorben!“ Wenn er irgendwann das Zeitliche segnet, dann soll sein Abtritt stilecht sein. „Mein letzter Wille: die letzte Reise im historischen Leichenwagen antreten.“