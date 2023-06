﻿Mordprozess gegen Güstrower Mutter: Geschwisterkind soll vor Hunger das Bett angenagt haben

Rostock. Im Mordprozess gegen eine Güstrower Mutter wegen des Todes ihres einjährigen Kindes sind am Freitag dramatische Details zutage gekommen. Nach Aussage der Mutter der Angeklagten soll die 24-Jährige einem Mädchen, das über das Babyfon Kinderschreie gehört hatte, gesagt haben: „Das Kind schreit nicht, es singt.“

Zudem wurde vor dem Rostocker Landgericht deutlich, dass es auch bei dem vierjährigen ersten Kind der Frau deutliche Anzeichen auf Verwahrlosung gab. Das jüngere Kind starb im September 2021 an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern bei hochgradigem Flüssigkeitsverlust und Austrocknung infolge einer infektiösen Durchfallerkrankung. Der Mutter wird vorgeworfen, sie habe ihren Sohn aus niedrigen Beweggründen verhungern und verdursten lassen.

Ex-Partner der Angeklagten beruft sich auf Erinnerungslücken

Bei dem Mädchen, das die Schreie gehört haben will, handle es sich um die heute zwölfjährige Tochter des damaligen Partners der Angeklagten. Sie übernachtete einmal bei dem Paar. Die Angeklagte hatte ihre Kinder demnach alleine in der Wohnung gelassen und mit einem Babyfon überwacht. Auf die Schreie hin habe sie aber nicht etwa nach den Kindern geschaut, sondern das Mädchen mit einer Ausrede abgespeist, zitierte ihre 47-jährige Mutter das Mädchen.

Zuvor hatte der damalige Partner der Angeklagten ausgesagt. Schon während der Richter seine erste Frage stellte, berief der Mann sich auf psychisch bedingte Erinnerungslücken in Folge des Erlebten. „Ich weiß ja nicht mal mehr, was gestern oder vorgestern war.“ Er sei deswegen auch in ärztlicher Behandlung.

Widersprüche zur Darstellung der Mutter

Als der Richter ihm daraufhin energisch Zwangsmaßnahmen, wie Beugehaft, androhte, beantwortete der Zeuge dann doch einige Fragen. Er gab an, die Angeklagte habe zwar tatsächlich in der fraglichen Nacht bei ihm geschlafen, beide seien dann aber bereits um 9 oder 10 Uhr aufgestanden und die Frau sei dann in ihre Wohnung ein Stockwerk tiefer gegangen.

Das stand im Gegensatz zu der Darstellung der Angeklagten: Sie hatte zuvor angegeben, ihr Partner habe ihr am Abend wegen starker Kopfschmerzen zwei Tabletten zusammen mit Alkohol gegeben, nach deren Einnahme sie so tief geschlafen habe, dass sie erst am nächsten Tag gegen Mittag aufgewacht sei. Er habe überhaupt keine Tabletten in der Wohnung, so der Zeuge.

Mutter: „Es war für sie schrecklich, das zu hören“

Der Mann war nach eigener Aussage seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder in Haft, auch wegen Beschaffungskriminalität für seinen eigenen Drogenkonsum. Zuletzt hatte er bis kurz vor der fraglichen Nacht eine vierjährige Strafe verbüßt.

Anschließend sagte seine frühere und auch wieder aktuelle Lebensgefährtin aus. Sie bestätigte seine Version, wonach er psychisch bedingte Gedächtnisaussetzer habe. Auch die Aussage des zwölfjährigen Mädchens – ihrer Tochter – zu den Schreien aus dem Babyfon bestätigte sie. „Für sie war es schrecklich, das zu hören und nichts machen zu können.“

Ärzte fanden keine Ursache für Leiden des Opfers

Die Mutter der Angeklagten schließlich berichtete von der Leidensgeschichte des gestorbenen Kindes. Der kleine Junge habe ständig an Durchfall und Erbrechen gelitten. Er musste deswegen auch ins Krankenhaus, wo jedoch keine Ursache gefunden wurde. In der Zeit in der Klinik habe er sich rasch erholt und auch an Gewicht zugelegt, ergänzte der Richter.

Danach sei es jedoch wieder weitergegangen wie zuvor, schilderte die Zeugin. „Wir konnten uns nicht erklären, warum es nicht besser wird.“ Sie habe sich ans Jugendamt gewandt, dort jedoch keine Hilfe bekommen.

Kinderbettchen war angenagt

Als der Junge bei ihr zu Besuch gewesen sei, habe er teilweise gegessen „wie eine Raubkatze“. Zudem sei ihr aufgefallen, dass er im Intimbereich sehr wund gewesen sei. Sie habe ihrer Tochter Tipps gegeben, wie sie das verhindern könne und dazu auch noch eine Wundsalbe. Als sie dann jedoch etwa eine Woche nach dem Tod des Kindes in der Wohnung ihrer Tochter war, habe sie die Salbe fast unberührt vorgefunden.

Auch bei dem älteren Sohn habe es Hinweise auf Vernachlässigung und Entwicklungsverzögerungen gegeben. Die Mutter sprach sogar davon, dass das Kinderbettchen angenagt gewesen sei und die Tapeten über dem Bett abgerissen waren.

Nach der Mutter sagte der Bruder der Angeklagten aus, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil er noch minderjährig ist. Der Prozess wird am 19. Juni fortgesetzt.

