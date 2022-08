Am 11. August läutet die OZ mit einigen glücklichen Gewinnern die Hanse Sail 2022 in Rostock ein. Auf der Houseboat-Party der „Koi“ sind insgesamt 26 Leser an Bord und können mit DJ „Beauty & the Beats“ ordentlich aufdrehen.

