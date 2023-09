﻿Party im Wald und unter der Mühle: Das war am Wochenende in Rostock los

Rostock. Fabelwesen ziehen durch die bunt beleuchtete Rostocker Heide, am Strand von Markgrafenheide tanzen Besucher zwischen Fackeln zu Elektro-Beats, unter Bäumen und Sträuchern gibt es Pesto und Likör aus Kräutern der Heide. Zur Waldkulturnacht verwandelte sich der Küsten- in einen Märchenwald. Währenddessen erleuchtete das Feuerwerk beim Mühlenfest in Dierkow den Himmel. Denn nicht nur im Ostsee-Stadion wurde am Wochenende ordentlich gefeiert.

Party, Nachtklettern und Ziegenfußpesto bei der Waldkulturnacht

Zum dritten Mal richteten Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde und das Stadtforstamt die Waldkulturnacht aus. An vier Stationen in Markgrafenheide gab es Musik, Nachtklettern, Feuershow, Kulinarisches aus dem Wald und verschiedene Workshops. „Wir wollen zeigen, was der Wald alles kann“, sagt Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth. Jedes Jahr im Wechsel fände daher der Waldtag oder die Waldkulturnacht statt. „Bei der Waldkulturnacht liegt der Fokus – wie der Name schon sagt – auf der Kultur. Wir haben ein breites Angebot hier.“

Dazu gehörte zum Beispiel ein Probierstand heimischer Kräuter. Waldpädagogin Antje-Katrin Staude hat Gewächse der Rostocker Heide unter anderem zu Ziegenfußpesto zusammengerührt. Tierische Körperteile sind aber nicht drin. „Früher haben die Leute die Gewächse danach benannt, wie sie aussahen. Die Blüten des Giersch, der in dem Pesto ist, sehen eben aus wie Ziegenfüße.“

Rostocker HMT unterstützte Waldkulturnacht

Auf dem Weg durch den Wald zogen Fabelwesen an den Besuchern vorbei. Die Bäume erstrahlten blau, lila und gelb. Am Baltic Freizeit Camping- und Ferienpark Markgrafenheide sang die 22-jährige Fritzi klassische und moderne Lieder. Indroneil (26) begleitete sie auf dem Keyboard. Beide sind im ersten Semester an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. „An der Hochschule wurde dieses Event ausgeschrieben, da wollte ich dabei sein“, sagte Fritzi, die selbst auch eigene Lieder schreibt.

Fast so groß wie die Fabelwesen war die 4-jährige Torvi auf den Schultern von Papa Sebastian Lehsten sitzt. „Wir waren heute Nachmittag bei Karl’s Erdbeerhof und wollten dann hier mal vorbeischauen“, erzählte Sebastian Lehsten. Die Familie war extra aus Schwerin angereist. „Hier ist es toll dekoriert. Wir waren erst bei der Strandparty und spazieren jetzt noch eine Weile durch den Wald.“

19. Mühlenfest in Rostock Dierkow mit Wolfgang Petry-Double

Während in Markgrafenheide die Feierwütigen am Strand tanzten, ging in Dierkow die Party im Schatten der Mühle „Zum Holländer“ ab. Von Freitag bis Sonntag gab es buntes Programm beim 19. Mühlenfest auf der Mühlenwiese, veranstaltet von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten Dierkow Ost/West, Dierkow Neu und Toitenwinkel.

Freitag gab es Musik für Junge und Junggebliebene, unter anderem von der Helga-Hahnemann-Double-Show, DJ Tilo und Wolfgang Petry-Double Dirk Maron. Auf den freuten sich Nicole Krickow und Mutter Simone Brandt aus Dierkow ganz besonders: „Wir warten schon den ganzen Tag auf Wolle Petry. Das Mühlenfest ist ein toller Anlass, mal rauszukommen“, findet Simone Brandt. Sie ist jedes Jahr dabei.

Familientag unter der Mühle

Der Samstag stand im Zeichen der Vereine und Gewerbetreibenden, die mit Aktions- und Mitmachständen auffuhren. Auf der Bühne standen unter anderem kleine Sänger der Kita „Zwergenhaus“, Tänzer der Kita „Steppkeland“, Schauspieler der Grundschule „Ostseekinder“ und die Tanzgruppe „Viktoria“ vom Zukunftsladen. Höhepunkt am Sonnabend war das leuchtende Feuerwerk.

Den Sonntag eröffnete der Posaunenchor der Slütergemeinde und Probst B. Frey mit dem Open-Air-Gottesdienst. Neben dem großen Flohmarkt gab es eine Hüpfburg, XXL-Spiele und einen Fußball-Parcours für die Kinder.

