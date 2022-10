﻿Müllgebühren in Rostock steigen ab 2023: Wie viel die Tonne künftig kostet

Rostock. Mehr Geld für die Tonne: Die Abfallgebühren in der Hansestadt Rostock werden ab dem kommenden Jahr erhöht. Das teilte das Rathaus am Mittwoch mit. So soll beispielsweise die regelmäßige Leerung der Biotonne künftig 50,81 Euro pro Jahr kosten, ein Plus von etwa 2,5 Prozent oder umgerechnet 1,32 Euro. Dabei ist die Menge an Abfall, die in der Hansestadt anfällt, seit fünf Jahren fast unverändert. Die Kosten für die Entsorgung und Verwertung dagegen steigen laut Rathausangaben.

Rund 45 000 Tonnen Haus- und Geschäftsmüll werden jedes Jahr in Rostock produziert. Hinzu kommen laut Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) jeweils etwa 10 000 Tonnen Grünschnitt, Biomüll, Papier, Verpackungen und Sperrmüll. Letzterer wird kostenfrei abgeholt, wenn er von einer Person mit festem Wohnsitz in der Hansestadt angemeldet wird – und zwar so oft wie gewünscht. Ein Service, der einen gewaltigen Teil der Ausgaben der städtischen Müllabfuhr ausmacht. Rund zwei Millionen Euro wird Rostock im kommenden Jahr für die Entsorgung berappen müssen, so die Kalkulation.

Vier Recyclinghöfe verschlingen eine Menge Geld

Als weiteren Grund für die Gebührenerhöhung gibt die Stadtverwaltung gestiegene Dieselpreise, Neuanschaffungen im Fuhrpark sowie die tarifliche Lohnerhöhung der Mitarbeiter der Rostocker Stadtentsorgung zum Jahresbeginn an. Allein für Verwaltungkosten sei 2023 zudem mit knapp einer Million Euro zu rechnen.

Ebenfalls mächtig ins Kontor schlagen laut der vorläufigen Kalkulation die Ausgaben für den Betrieb der bisher vier Recyclinghöfe in der Hansestadt. Gut zwei Millionen Euro werden den Angaben zufolge 2023 ausgegeben werden, eine halbe Millon mehr als noch in 2022. Dieser Posten dürfte auch in Zukunft viel Geld kosten, denn ein neuer Wertstoffhof soll im kommenden Jahr in Toitenwinkel entstehen. Rund vier Millionen Euro investiert die Hansestadt in den Neubau.

Insgesamt geht die Hansestadt in ihren Kalkulation von rund 22,4 Millionen Euro aus, die sie für Abfallentsorgung und -verwertung ausgeben muss. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 17,5 Millionen Euro. Massiv gestiegen seien demnach unter anderem die Kosten für die Entsorgung von Restmüll nach Abholung der schwarzen Tonnen im Stadtgebiet. Sie werden laut Rathausangaben um 12,32 Euro auf 97,20 Euro pro Tonne Abfall angehoben, die die Stadt zahlen muss, unter anderem an Vattenfall.

Von den fast 50 000 Tonnen Restmüll, die jedes Jahr in den schwarzen Tonnen in Rostock landen, werde etwa die Hälfte in einer biologisch-mechanischen Behandlung sortiert und in den Kreislauf zurückgegeben, rechnete Senator Matthäus vor. Das seien beispielsweise Metalle und Plaste, die zu Strom und Wärme werden, so der Grüne. Die restlichen 25 000 Tonnen würden energetisch bei Vattenfall verwertet – insgesamt also 100 Prozent der Abfälle der Hansestadt.

Neues Gebührensystem soll dazu animieren, Müll zu vermeiden

Sich den steigenden Müllgebühren entziehen, können Rostocker nicht, denn gemäß städtischer Satzung müssen alle Haushalte an das Entsorgungsnetz angeschlossen sein – laut Angaben der Stadtentsorgung sind das derzeit 121 000 Haushalte mit 79 000 Abfalltonnen. Sparen können Hansestädter trotz höherer Gebühren ab 2023 aber dennoch, weil das Abrechnungssystem angepasst wird.

Vereinfacht gesagt soll statt wie bisher gewichtsbezogen künftig nach Volumen abgerechnet werden. Somit kostet die Abholung einer großen 1100-Liter-Tonne für Mehrfamilienhäuser mehr, als wenn beispielsweise nur zwei oder drei kleinere Behälter mit 240 Litern Fassungsvermögen bereitgestellt werden.

Große Tonnen werden sehr viel teurer, kleine deutlich günstiger

Bei wöchentlicher Entleerung zahlen Rostocker demnach künftig nur noch 81,64 Euro statt wie bisher 147,68 Euro pro Jahr für eine 80-Liter-Tonne. Die Mülltonne mit 120 Litern Fassungsvermögen kostet im Jahr künftig 122,20 Euro statt 175,76 Euro bei einer Abholung pro Woche. Die 240-Liter-Tonne dagegen steigt um einen halben Euro auf 244,40 Euro pro Jahr, der große Container mit 1100 Litern sogar um 179,40 Euro auf 1120 Euro Gebühren jährlich. Dadurch sollen Rostocker angehalten werden, weniger Müll zu produzieren, so Umweltsenator Matthäus.

Und ein ganz kleines bisschen verdient Rostock sogar an dem Müll, den seine Einwohner verursachen. Laut den Kalkulationen der Stadt sollen 2023 etwa 128 000 Euro durch den Verkauf von Papier in die Kasse gespült werden, weitere 56 000 Euro durch Schrott.