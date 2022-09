Es ist die Zukunft der Medizin: Der Rostocker Centogene-Gründer und Wissenschaftler Arndt Rolfs will mit seiner neuen Gen-Daten-Firma Arcensus Krankheiten erkennen, lange bevor die Menschen krank werden. Wie das funktioniert – und wieso Arcensus im Ausland viel erfolgreicher als in Deutschland ist.

Rostock. Er hat Centogene erfolgreich gemacht und in New York an die Börse gebracht. Nun gelingt dem Rostocker Wissenschaftler und Mediziner Arndt Rolfs der nächste Multi-Millionen-Deal mit einem Bio-Technologie-Unternehmen „made in Rostock“: Ein Staatsfonds aus Saudi-Arabien steigt bei seiner neuen Firma Arcensus ein.

Nach OZ-Informationen zahlen die Saudis für ihren Anteil an der Rostocker Firma einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Geld, das Rolfs und sein Team nun in den Ausbau der Gentechnik investieren – sowie in neue Jobs und eine neue Zentrale in Rostock.

Gen-Analyse für ein längeres Leben?

Rolfs gilt als einer der Vordenker auf dem Gebiet den genetischen Diagnostik. Centogene hatte er gegründet, um im genetischen Code von "rätselhaft" erkrankten Patienten nach seltenen Erbkrankheiten zu suchen. Mit Arcensus will er noch einen Schritt weitergehen: Patienten können sich ihr gesamtes Erbgut entschlüsseln lassen. Dabei geht es nicht "nur" um seltene Krankenheiten, sondern auch um Prävention: "Anhand des kompletten Genoms können wir herausfinden, ob ein Menschen ein Risiko hat, an Übergewicht, Herzproblemen oder auch bestimmten Krebsarten zu erkranken", sagt Rolfs.

Am Ende stehe das Ziel, Menschen zu helfen, Risiken zu vermeiden und so ihr Leben im Idealfall zu verlängern. In Deutschland sei diese Dienstleistung bei den Patienten nicht gefragt, im Ausland aber sehr wohl: „Die Deutschen fragen immer, welches Risiko mit einer solchen Analyse einhergeht. Ob der Datenschutz zum Beispiel gewahrt werde. In anderen Ländern – im Nahen Osten, in Asien, in Lateinamerika, in Kanada – fragen die Kunden hingegen nach den Vorteilen, was sie davon haben.“

Prof. Arndt Rolfs und sein Team feiern 2019 in New York den Börsengang von Centogene. Mittlerweile hat Rolfs ein neues Unternehmen. © Quelle: Nasdaq

Saudis investieren weltweit

Kein Wunder also, dass Rolfs’ neue Geldgeber auch aus dem Nahen Osten kommen: Damman Valley ist ein Investmentfonds Saudi-Arabiens, der sich komplett auf Bio-Technologien weltweit fokussiert. „Saudi-Arabien hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert“, sagt Rolfs. 2019 war er zu Gast in dem Land, dann ernaut 2021 – nach der Pandemie. „In dieser kurzen Zeit hat das Land einen Sprung von mittelalterlich-konservativ und religiös-geprägt hinzu digital und fast schon europäisch gemacht“, so Rolfs.

Nein, natürlich sei Saudi-Arabien weiterhin keine Gesellschaft, keine Demokratie nach streng westlichem Verständnis. „Aber das Land verändert sich, hat sich auf den Weg gemacht. Und es wäre arrogant zu meinen, solch ein Prozess sei nach wenigen Jahren beendet“, sagt Rolfs. Immerhin habe die Demokratisierung auch in Europa Jahrhunderte gedauert und Abermillionen Leben gekostet. Natürlich, dazu bekennt sich Rolfs ausdrücklich, müssten sich die neuen Partner aber an die Menschenrechte halten. Verbrechen wie der Mord am Journalisten Jamal Khashoggi seien nicht hinnehmbar.

Warum die Firma so attraktiv für Investoren ist

Was Rolfs den Saudis aber hoch anrechnet: „Sie haben eine klare Vision.“ Bis 2030 will das ölreiche Land auf erneuerbare Energien umstellen, zudem soll die Gesundheitswirtschaft und die Digitalisierung massiv vorangetrieben werden. Die Gewinne aus dem Öl- und Gasgeschäft machen es möglich. Dr. Abdulrahman Al-Olayan, Chef des Damman Valley-Fonds, schwärmt von Arcensus: „Das Investment ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Gesundheitsstrategie. Wir glauben daran, dass frühe Diagnosen und frühes Testen auf mögliche Erkrankungen – basierend auf echten Gen-Daten – ein Schlüssel dazu ist, Krankenheiten zu heilen.“ Rolfs sei ein „Visionär“, schwärmt der Saudi.

Insgesamt haben schon 15 000 Menschen ihr Genom von Arcensus entschlüsseln lassen. „Früher hat es 150 000 US-Dollar gekostet, sein Genom entschlüsseln zu lassen“, sagt Rolfs. Heute liegen die Kosten bei rund 500 Dollar, in ein, zwei Jahren nur noch bei 150 Dollar. „Das Sequenzieren ganzer Genome war vor einigen Jahren – als ich Centogene gegründet habe – noch eine Besonderheit. Heute ist das ganz einfach.“ Das Entschlüssel sei also auch nicht das Geschäftsmodell von Arcensus: „Bei uns geht es um Daten. Wir können Gen-Daten vergleichen: Wenn wir in einer Gruppe immer denselben Defekt an einem Gen finden und gleichzeitig diese Gruppe häufig an einer bestimmten Krankheit leidet, haben wir vielleicht einen Auslöser im Code gefunden – und können Menschen helfen, eine Erkrankung im Idealfall zu vermeiden.“

Kunden sollen nicht nur eine sofortige Analyse mit möglichen Gesundheitsrisiken erhalten, sondern vierteljährlich ein Update: „Wir entdecken immer neue Ursachen, Auslöser. Die Forschung geht rasant weiter. Unsere Kunden profitieren von jeder neuen Entdeckung“, so Rolfs.

Was Rolfs mit dem Geld plant

Das Geld aus Saudi-Arabien will er investieren – in Rostock, New York und Berlin. Dort hat sein neues Unternehmen bereits Büros. „Wir wollen 130 neue Jobs schaffen, vornehmlich im Bereich IT und Bio-Informatik.“ 30 bis 40 davon allein in Rostock. „Die Hansestadt bleibt unser Hauptsitz“, verspricht der Unternehmer und Wissenschaftler. „Hier zeigen wir, dass auch in der Provinz große Bio-Tech-Innovationen möglich sind.“ Aber: Der bisherige Firmensitz an der Goethestraße sei zu klein, Rolfs sucht einen neuen. Ob er wieder so groß und auffällig neu baut wie einst mit Centogene? Das lässt er offen.