﻿Danke für die Musik: Wie ZDF-Hitparade-Moderator Uwe Hübner die Kultband Abba nach Rostock bringt

Die Musical-Biographie „Thank you for the music - die Abba-Story“ zeichnet die Geschichte der schwedischen Erfolgsband nach.

Am 29. März ist das Musical „Thank you for the Music“ in der Stadthalle zu Gast – und der letzte Moderator der ZDF-Hitparade sagt Abba in Rostock an. Im Interview erzählt Uwe Hübner, wie er einst Frida von Abba kennengelernt hat, wie er zum Musical gekommen ist und was Frank Schöbel mit der Show zu tun hat.

