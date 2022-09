﻿„Musik nach Noten“ in der Kleinen Komödie Warnemünde

Frühchen-Station in Neubrandenburg: Ausnahmegenehmigung könnte Aus abwenden

Gesundheitsministerin Drese will das Aus der Frühchen-Station Neubrandenburg doch noch verhindern. Ihr Haus strebe für 2023 eine Ausnahmegenehmigung an, erklärte die Ministerin am Freitag in Schwerin.