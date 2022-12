﻿Musikalisch begleitete Lesung auf den Spuren von Albert Camus

Ob asiatisches, indisches oder amerikanisches Essen: Rostockern, die künftig viel Hunger und wenig Zeit haben, wird bei Uber Eats eine breite Palette an Gerichten geboten. Mehr als 30 Lokale in der Hansestadt sind dabei. Die Macher versprechen, die Speisen in 30 Minuten an den Ort der Wahl zu bringen. Alle Infos.