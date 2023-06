﻿Musizierende Zwillinge: Rostocker Talente auf ihrem Weg zur Spitze

Rostock. Insgesamt 42 Klavierpreise gewann jeder der Zwillinge Adrian und Leo Sckell bis jetzt in ihrem Leben – und das mit einem Alter von nur 13 Jahren. Darunter auch der diesjährige Bundespreis „Jugend musiziert“, für die jungen Pianisten ein wichtiger Erfolg.

Die in Berlin geborenen Zwillinge begannen bereits mit wenigen Jahren, sich sehr für Musik zu interessieren. „Wir hatten schon sehr früh ein Keyboard zu Hause, auf dem wir herumgeklimpert haben“, erzählt Leo, der Jüngere der beiden. Mit drei Jahren zogen sie nach Portugal und nahmen ein Jahr später Klavierunterricht.

Der erste Auftritt

In einem Alter von fünf Jahren spielten sie das erste Mal vor Publikum. „Wir haben in unserer Grundschule vor der Klasse eine kleine eigene Komposition gespielt“, berichtete Adrian. Als sie sechs waren, lernten sie im Konservatorium in Portugal und mit neun wurden sie von der „Young Academy Rostock – Zentrum für musikalische Frühförderung“ unterstützt. Heute sind sie Frühstudenten am Rostocker Konservatorium.

Das Klavier hat die beiden von Anfang an verzaubert. „Ich fand den Gedanken schon immer sehr schön, Klavier zu spielen. Ich kann mich an keinen anderen Traum erinnern“, erzählt Adrian – und dieser scheint sich zu erfüllen.

Konzerte und Lampenfieber

„Jugend musiziert war unser erster Landes- und Bundeswettbewerb, der erste Platz bedeutet uns sehr viel“, berichtet Leo. Neben diesem gewannen die Zwillinge auch zahlreiche Regionalwettbewerbe sowie den internationalen „Grand Prize Virtuoso 2022“ in Salzburg und Amsterdam.

Trotz Erfahrung bleibt das Lampenfieber auch bei den jungen Talenten nicht aus. „Vor einem Konzert bin ich immer sehr nervös“, erzählt Leo. „Mein Körper schwitzt, meine Hände sind kalt und zittern.“ Doch dagegen haben die Jungen einen Trick.

„Wir essen vor jedem Auftritt so kleine Lindt-Schokolädchen, der hohe Kakaogehalt ist gut für die Konzentration“, berichtet Leo. „Man könnte auch Bananen essen, aber Schokolade ist halt leckerer“, fügt Adrian noch lachend hinzu.

Übung macht den Meister

Das Geheimnis des Erfolgs: Talent und harte Arbeit. Um sich auf dem Klavier weiterzuentwickeln, üben die Zwillinge jeden Tag mindestens zwei Stunden. Dazu kommt zwei Mal in der Woche Klavierunterricht bei ihrem Lehrer Professor Bernd Zack.

„Wir spielen viele Stücke, um uns ein gutes Repertoire aufzubauen. In Zukunft wollen wir alle Chopin-Etüden, -Polonaisen, -Nocturnes, die Fugen von Bach sowie die Sonaten von Beethoven spielen können“, erzählt Adrian. „Da kommt die Schule manchmal etwas knapp.“

