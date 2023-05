Mutmaßlicher Neonazi im Rostocker Rathaus: Verdacht reicht nicht für Kündigung

Rostock. Im Rechtsstreit um die Kündigung eines neuen Mitarbeiters im Rostocker Gesundheitsamt wegen mutmaßlicher Neonazi-Verbindungen im November vergangenen Jahres hat die Stadtverwaltung jetzt eine Niederlage erlitten. Das Arbeitsgericht Rostock erklärte die Kündigung für rechtswidrig, berichtet der NDR. Ein Verdacht allein reiche nicht aus, so die Richter.

Die linke Gruppierung Antifa hatte den Mann 2021 im Internet geoutet. Er soll unter anderem gewaltbereiter Neonazi, ehemaliger Elitesoldat und Mitglied verschiedener teils verbotener Gruppen sein. Die Bürgerinitiative „Bunt statt braun“ prangerte in einem offenen Brief die Personalentscheidung der Stadtverwaltung an, dass der Mann eine Führungsrolle im Gesundheitsamt übernehmen soll.

Diesen Posten bekam der Kläger allerdings nicht. Laut NDR hatte der Mann von der Stadt eine zweite Kündigung erhalten – rein aus Formalien. Diese sei aus Sicht des Gerichts wirksam.

