﻿Anne (39) aus Rostock-Laage: Endlich schwanger und dann kam der Krebs

Rostock-Laage. Endlich schwanger: Lange hat Anne Jarchow aus Rostock-Laage darauf gewartet. Nach einer Fehlgeburt und zwei gescheiterten Beziehungen hatte sie den Richtigen gefunden und erwartete mit 39 Jahren ihr erstes Kind. Doch die Freude auf das Baby währte nicht lange. Die werdende Mutter bekam die Schock-Diagnose: Krebs in fortgeschrittenem Stadium.

Dabei sei sie eigentlich nur wegen eines Infekts zum Arzt gegangen. „Husten, Schnupfen – nichts Schlimmes. Aber ich fühlte mich schlapp und krank“, erinnert sich Anne Jarchow. Damals war sie gerade im vierten Monat. Sie wurde vier Wochen krankgeschrieben. „und es wurde von Tag zu Tag schlimmer.“

Zunächst keine Diagnose im Krankenhaus

Irgendwann habe sie jeden Nachmittag Punkt 14 Uhr Fieber bekommen, kaum noch was gegessen oder getrunken. Anne Jarchow spürte: Das sind keine Schwangerschaftsbeschwerden. „Ich ging zu meiner Frauenärztin und wollte freiwillig ins Krankenhaus.“ In Güstrow konnten die Ärzte jedoch keine Diagnose stellen, so wurde sie in die Südstadtklinik nach Rostock verlegt. „Es hieß, da müsse ein Hämatologe ran. Ich wusste gar nicht, was das ist.“

„Mir war es egal, ob ich sterbe oder mein Baby verliere.“

Es folgte ein Untersuchungsmarathon: Biopsie der Lymphknoten, Knochenmarksbiopsie, MRT, Thorax-Röntgen, Magenspiegelung. „Die Zeit war die reine Hölle. Eine Lungenentzündung kam auch noch dazu“, schildert Anne Jarchow. Ihr sei es so schlecht gegangen, dass ihr alles gleichgültig war. „Ich konnte und wollte nicht mehr. Es war mir egal, ob ich das Kind verliere oder ob ich selber sterbe.“ Die werdende Mama ahnte nicht, wie nah sie dem Tod ist.

Die Ärzte diagnostizierten Morbus Hodgkin – Lymphdrüsenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Anne Jarchows Partner, ihre Familie, ihre Freunde waren geschockt, sie selbst war erleichtert. „Alle um mich rum haben geweint, ich habe mich gefreut. Ich war froh, dass ich endlich wusste, was ich habe.“ Die Mediziner versicherten ihr, dass der Krebs gut behandelbar sei. „Das hat mir Hoffnung gegeben. Ich dachte: Das wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Das war vielleicht stoisch und naiv, hat mir aber geholfen.“

Morbus Hodgkin Morbus Hodgkin, auch Hodgkin-Lymphom oder Lymphogranulomatose genannt, ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Ein Hauptmerkmal sind Lymphknotenschwellungen (Lymphome). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts machen Hodgkin-Lymphome bei Männern und Frauen jeweils 0,5 Prozent aller Krebsneuerkrankungen aus. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 46 Jahren unter Männern und bei 43 Jahren unter Frauen. Auch Kinder können an einem Hodgkin-Lymphom erkranken. Die Prognose für das Fünfjahresüberleben ist günstig: 86 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen überleben. Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft

Nach zwei Chemos: Geburt wird eingeleitet, Frühchen ist gesund

Damit die Mama in spe und ihr ungeborenes Kind nicht zu sehr beansprucht werden, bekam Anne Jarchow zunächst nur eine „leichte“ Chemotherapie. „Mir ging es rapide besser.“ Nach vier Wochen Krankenhaus und zwei Chemos durfte sie sogar noch mal nach Hause. In der 37. Schwangerschaftswoche sei dann die Geburt eingeleitet worden, erzählt die junge Frau. „Ein tolles Erlebnis.“ Ihr kleines, riesengroßes Wunder: Ella-Maria, rund 2400 Gramm schwer – ein Frühchen, aber gesund.

In der Schwangerschaft musste Anne Jarchow viele Untersuchungen und Behandlungen durchstehen. © Quelle: privat

Und die Mama? Zwei Wochen später setzte sie ihre Krebstherapie fort, nur intensiver als zuvor. Vier Zyklen Hochdosis-Chemo, sprich zweieinhalb Monate Behandlung, musste sie durchstehen. Immer mit Freund und Baby im Gepäck ging’s in die onkologische Fachambulanz. Seither sind dreieinhalb Jahre vergangen. Heute ist Anne Jarchow krebsfrei, ihre Tochter ist ein fröhliches kleines Mädchen.

Ella-Maria ist ein Frühchen, aber gesund. © Quelle: privat

Freund und Klinikteam gaben ihr Kraft

Als Krebspatientin habe sie keinen Gedanken ans Sterben verschwendet. Obwohl die Ärzte zwischendurch sogar glaubten, nur entweder sie oder ihr Baby retten zu können. Heute sei ihr klar, wie viel Glück sie damals hatte. Anne Jarchow ist neben den Ärzten, Schwestern und Pflegern vor allem einem Menschen dankbar: ihrem Freund. „Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Er hat Großartiges geleistet, war immer für mich da. Dabei musste er viel mehr aushalten als ich.“

Glückliche Familie: Anne Jarchow und Ludwig Abs mit ihrer Tochter Ella-Maria © Quelle: Mandy Steinhäuser

Mutmacherin für krebskranke Schwangere

Der Krebs ist weg, hat aber Spuren hinterlassen. Ihre Schilddrüse musste raus, ihre Schleimhäute seien durch die Chemo angegriffen, schildert Anne Jarchow. Und sie sei direkt nach der Therapie in die Wechseljahre gekommen. Andere Nebenwirkungen existieren nur noch auf Fotos. „Neulich hat meine Tochter Bilder von mir gesehen, auf denen sie ein Baby war und ich keine Haare hatte. Ich hab’ ihr erklärt, dass ich sehr krank war, aber längst wieder gesund.“

Mit ihrer Geschichte möchte die 43-Jährige anderen schwangeren krebskranken Frauen Mut machen, tauscht sich mit Betroffenen aus. Ihr wichtigster Tipp: „Immer positiv denken. Das ist sicher schwer in so einer Situation, sonst helfen die stärksten Medikamente nichts.“