﻿ Mutter und Kind sterben nach Sturz von Ostsee-Fähre: Videoaufnahmen geben Rätsel auf

Rostock. Tödliches Unglück auf der Ostsee: Eine Mutter und ihr Kind sind auf der Ostsee-Fähre „Stena Spirit“ zwischen Polen und Schweden über Bord gegangen. Nach einem dramatischen Sucheinsatz konnte beide gefunden werden. An der Rettungsaktion beteiligt: die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. Jedoch: Die Rettung kam zu spät. Sowohl der siebenjährige Junge als auch seine 35-jährige Mutter – beide polnische Staatsbürger – seien gestorben, so Polizeisprecher Mariusz Ciarka. Als man die beiden nach etwa einer Stunde aus dem Wasser gezogen habe, hätten sie noch Lebenszeichen gezeigt – die Mutter aber sei nicht ansprechbar gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Fähre in die Ostsee gefallen: Unglücksursache unklar

Unklar ist, wie genau es zu dem Unglück kam: Nach schwedischen Angaben war das Kind am Donnerstagnachmittag ins Wasser gefallen und seine Mutter hinterhergesprungen. Später war in polnischen Medien davon die Rede, dass beide zeitgleich über Bord gegangen seien. Man habe Videoüberwachungsmaterial gesichert, das die Version, ein Kind sei über Bord gefallen und eine Erwachsene hinterhergesprungen, nicht bestätige, so die schwedische Reederei Stena Line. Die schwedische Polizei sucht nach Passagieren der Fähre, die Näheres berichten können. Die Staatsanwaltschaft in Danzig nahm Ermittlungen auf.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir waren oben auf dem Sonnendeck und sahen dann Leute, die zur Reling rannten und hinunter Richtung Wasser zeigten“, sagte ein Passagier dem schwedischen Rundfunksender SVT. Als ein Rettungsring ins Wasser geworfen worden sei, habe er verstanden, was passiert sei – nicht aber, dass es sich um ein Kind und dessen Mutter handelte.

Die Fähre befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks etwa auf dem halben Weg zwischen dem polnischen Danzig und dem südschwedischen Karlskrona. Gegen 16.20 Uhr wurde Alarm ausgelöst und eine Rettungsaktion unter der Leitung schwedischer Behörden eingeleitet. Die Wassertemperaturen in dem Seegebiet liegen aktuell bei 17 bis 19 Grad.

Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ und deren Hubschrauber an Suche beteiligt

An der Suche beteiligten sich neben Rettungshubschraubern und der Fähre selbst auch Nato-Kräfte. Das Flaggschiff des Nato-Verbandes, der für eine Übung in dem Seegebiet war: die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. „Ein Bordhubschrauber war gerade in der Luft und flog direkt zum Unglücksort“, erklärt Oberstleutnant Mario Carlsson, Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mutter und Kind wurden am frühen Abend entdeckt. Sie sollen bis dahin etwa eine Stunde im Wasser getrieben sein. Eine erste Person sei vom Hubschrauber der „Mecklenburg-Vorpommern“ geborgen und während des Fluges in ein Krankenhaus in Karlskrona medizinisch betreut worden, so Oberstleutnant Carlsson. Wenig später sei auch die zweite Person per Helikopter ins Krankenhaus gebracht worden.

„Stena Spirit“ seit Jahren zwischen Schweden und Polen unterwegs

Die „Stena Spirit“ fährt seit vielen Jahren auf der Schweden-Polen-Fährverbindung, eine Überfahrt dauert etwa zehn Stunden. Sie konnte am Donnerstag ihre Reise nach Karlskrona fortsetzen und kehrte später mit leichter Verspätung nach Polen zurück, informiert Sprecher Tim Kötting. Die Fähre kann 1700 Passagiere und 570 Autos befördern.

Stena betreibt auch eine Fährline zwischen Rostock und Trelleborg in Schweden. Zudem können Passagiere auch von Sassnitz/Mukran nach Trelleborg übersetzen – mit der „Skane Jet“ der Reederei FRS mit Sitz in Flensburg. Die großen Fähr-Reedereien in MV betonen, dass die Besatzungen ihrer Schiffe regelmäßig Mann-über-Bord-Manöver trainieren würden. Sowohl bei FRS als auch bei den Dänemark-Fähren der Reederei Scandlines habe es solche Unglücke noch nicht gegeben, so die Sprecher Hauke Nickelsen und Anette Ustrup Svendsen.

OZ