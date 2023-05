﻿Für die ganze Familie: Die schönsten Ausflugstipps zum Muttertag in Rostock

Rostock. Es gibt viele Gründe, Müttern Danke zu sagen. Muttertag ist einer davon. Ob der Tag besonders zelebriert werden soll oder nicht, da gehen die Meinungen der Mütter auseinander. Fest steht aber: Der Sonntag im Mai kann bei richtigem Wetter – oder richtiger Kleidung – ein schöner Anlass sein, etwas Besonderes in der Hansestadt zu erleben.

Radtour ab Warnemünde am Muttertag

Für Fahrradfans bietet sich die Radtour nach Warnemünde und zum Botanischen Garten an. Die Radler starten von Hohe Düne, setzen mit der Fähre nach Warnemünde über, um am Steilufer entlang und durch den Küstenwald nach Evershagen und den „Park am Fischerdorf“ zu fahren. Entlang des Stadthafens geht es weiter bis zur Rostocker Heide. Die Tour über 49 Kilometer startet 9.30 Uhr und kostet 22 Euro inklusive Führung, Fährüberfahrt und Kaffeeimbiss. Anmeldung bis Freitag, 12. Mai, unter Tel. 0152 34225206.

Paddeln am Stadthafen

Wer statt Radeln eher Paddeln bevorzugt, ist beim Stadtpaddeln richtig. Die Zweierkajaks starten um 10 und 14 Uhr am Haargraben. Von dort aus geht es in eigenem Tempo von der Vorpommernbrücke bis zum Werftdreieck und zurück. Die zweistündige Tour kostet für Erwachsene 22 Euro, für Kinder 17 Euro. Buchungen erfolgen über www.stadtpaddeln-rostock.de.

Theater auf der Bühne 602

Statt Bein- oder Armmuskulatur stimuliert die Niederdeutsche Bühne Rostock mit „Wäs doch nich so dumm“ die Lachmuskulatur. Um 16 Uhr findet das Theaterstück von Ulla Kling auf der Bühne 602 statt. Darin geht es um die Familie von Opa Moormann, die für ihn eine Haushälterin sucht. Der alte Mann entwickelt sich langsam zum Herzeroberer. Karten gibt es ab 17 Euro, diese sind unter Tel. 0381 2036084 oder an der Abendkasse erhältlich.

So stehen Rostocker zum Muttertag

Ob überhaupt Muttertag gefeiert wird, dazu haben die Rostocker in der Innenstadt ganz unterschiedliche Meinungen. Karolin Tiegler erwartet nicht viel, freut sich aber über kleine Aufmerksamkeiten von ihren beiden Kindern und dass an sie gedacht wird. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Tag für meine Kinder wichtiger ist als für mich“, so die 35-Jährige.

Norbert Biedenweg (68) hingegen hält nicht viel vom Muttertag. „Für mich ist der Frauentag wichtiger, da an diesem Tag an alle Frauen gedacht wird. Es gibt ja viele kinderlose Frauen.“ Elisabeth Nasilowski hat an dem Tag nichts Besonderes ist vor, da ihre Kinder verstreut in Deutschland leben. Die bedanken sich hin und wieder mit einem Strauß Blumen bei ihrer 66-jährigen Mutter.

Felix Parey (18) serviert seiner Mutter Frühstück am Bett. © Quelle: Helene Beblein und Luisa Fritz

Die 18-Jährigen Felix Parey und Maximilian Meyer sind schon gut vorbereitet: „Ich serviere meiner Mutter das Frühstück am Bett und mache mir einen schönen Tag mit ihr“, so Felix Parey. Sein Kumpel ergänzt: „Ich schenke meiner Mutter etwas oder lade sie zum Bäcker ein.“