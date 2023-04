﻿Intel lieferte schon Hunderte Tonnen Sondermüll nach MV – und ist damit nicht allein

Bei EMV in Bargeshagen wird der Sondermüll aus Irland bearbeitet. Direkt an die Müll-Behandlungsanlage grenzt unter anderem das Kinder-Spieleland „Pandino“.

Bargeshagen. Es geht offenbar nicht nur um ein „paar Container“: Der US-Chiphersteller Intel hat vor den Toren Rostocks deutlich mehr Sondermüll entsorgen lassen, als bisher angenommen wurde. Das Schweriner Umweltministerium teilte jetzt auf OZ-Anfrage mit, dass der Konzern allein im Jahr 2021 481 Tonnen hochgradig mit ätzenden und gefährlichen Stoffen belasteten Müll aus Irland nach MV hat bringen lassen.

Erst vergangene Woche hatte die OZ enthüllt, dass die Remondis-Tochter EMV seit Jahren Abfälle aus der Computer-Chip-Produktion im gut 1200 Kilometer entfernten Dublin für Intel entsorgt. Der Sondermüll wird zunächst mit Fähren nach Rotterdam und von dort weiter auf Lastwagen nach Bargeshagen gebracht.

Abfall-Importe laut Umweltministerium rechtens

Obwohl die Firma EMV die Abfälle nur wenige Meter Luftlinie von der Kinder-Spielewelt „Pandino“ bearbeitet, sei das rechtens, schreibt das Umweltministerium. Auch die Transporte aus Irland seien legal: „Dafür liegen Zustimmungen der Abfallbehörden aus Irland, den Niederlanden und Mecklenburg-Vorpommern vor“, so Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth.

Sie bestätigt auch, was aus Irland kommt: „Bei den Abfällen handelt es sich um Schutzkleidung, Handschuhe, Wischtücher, etc. aus Reinigungsprozessen. Sie können geringfügig durch Säuren oder Basen verunreinigt sein und werden daher vom Erzeuger als gefährlich eingestuft.“ In Bargeshagen würden diese Abfälle „für eine Verbrennung konditioniert“ und dann in einer Verbrennungsanlage weitertransportiert.

Beschädigter Transport mittlerweile in MV

Bekannt geworden war die Praxis, den Abfall aus Irland in MV zu entsorgen, durch eine Kontrolle der Polizei in Bremen: Die hatte auf der A 1 einen Lastwagen mit der gefährlichen Fracht gestoppt, weil die Transportbehälter Risse aufwiesen. Mittlerweile ist aber auch diese Lieferung im Nordosten angekommen.

Klaußner-Ziebarth: „Der Container – nicht die direkte Umverpackung der Abfälle – war beschädigt. Die Abfälle mussten daher in einen anderen Container umgeladen werden. Der Transport ist am Freitagnachmittag in Bargeshagen angekommen und wurde entladen.“ Die Ermittlungen zu dem Gefahrgutverstoß würden aber noch andauern.

MV bleibt Import-Land für Sondermüll

Was die neuesten Zahlen aus dem Umweltministerium ebenfalls belegen: MV bleibt ein Import-Land für Sondermüll. Allein im Jahr 2021 – neuere Zahlen liegen noch nicht abschließend vor – wurden 51 821 Tonnen gefährlicher Abfälle aus anderen Staaten nach MV transportiert. Zum Vergleich: Aus MV wurden lediglich 13 794 Tonnen in andere Länder exportiert.

Die größten Sondermüll-Mengen, die im Urlaubsland entsorgt werden, stammen übrigens aus Skandinavien – allen voran Dänemark. Holz, das mit „gefährlichen Stoffen“ belastet ist, aber auch Säuren und Basen liefert der Nachbarstaat nach MV. Allerdings ist die Menge des Sondermülls, der aus dem Ausland kommt, seit 2017 rückläufig.

Auch für andere Bundesländer bleibt MV aber die „Müllkippe“: Aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Brandenburg wurden 2021 jeweils mehr als 40 000 Tonnen „gefährlicher Abfälle“ nach MV transportiert.