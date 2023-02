Grillen und Käferlarven im Essen: Viele Bürger in Mecklenburg-Vorpommern machen sich Sorgen um untergemischte Insekten und rufen deshalb bei der Verbraucherzentrale an. Die klärt auf, wie die Produkte gekennzeichnet werden müssen. Darauf sollten Kunden jetzt achten.

Rostock. Viele Menschen in MV sind besorgt und verunsichert: Werden uns heimlich Insekten im Essen untergemischt? Bei der Verbraucherzentrale MV häufen sich in den letzten Tagen Anrufe zum Thema Insekten in Lebensmitteln. Hintergrund ist die neue EU-Regelung, wonach nun auch Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln verarbeitet werden – beispielsweise in Form von Pulver.