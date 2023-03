﻿Angst vor vollen Zügen in MV: Was Pendler vom Deutschlandticket halten

Das Deutschlandticket für 49 Euro soll ab Mai kommen. Für Vielfahrer eine finanzielle Entlastung auf der Schiene. Das finden auch die meisten Pendler von und nach Rostock. Die OZ hat sich in einen Pendlerzug gesetzt und Reisende zum neuen Ticket befragt. Nicht alle begrüßen die Aktion.

Rostock/Schwerin. Später Nachmittag, 17.30 Uhr. Es ist voll am Bahnhof in Rostock. Pendler kommen von der Arbeit zurück, andere steigen gerade in den Zug, der sie nach Hause nach Schwerin, Hamburg oder Stralsund bringt. Die Pendlerzüge werden viel genutzt, viele arbeiten z. B. in Schwerin, aber wohnen in Rostock. Wer nicht mit dem Auto fahren möchte, ist auf die Bahn, die auf der Strecke Schwerin-Rostock alle zwei Stunden mit Regionalzügen fährt, angewiesen. Ab Mai können Pendler das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat nutzen. Die OZ ist im Pendlerzug mitgefahren und hat gefragt: Was halten Sie vom Deutschlandticket?