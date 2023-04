Fans empört über Marteria als Headliner bei Southside und Hurrican

Rostock. Am Dienstag hat das Zwillingsfestival Southside und Hurricane den Rostocker Rapper Materia als ihren letzten Headliner bekannt gegeben. Das löst bei einigen potenziellen Festivalgängern auf Social Media Empörung aus.

Auslöser dafür waren die Vorwürfe gegen den Musiker, in den USA eine Frau gewürgt zu haben. Allerdings wurde gegen ihn kein Verfahren eröffnet und die Anklage fallen gelassen. Marten Laciny, so der bürgerliche Name von Materia, äußerte sich kurz danach auf seinem Instagram-Kanal und ließ seine Fans wissen, dass es zwar einen Streit, aber „weder eine Kaution, noch eine Anklage und erst recht kein Würgen“ gegeben hätte.

Empörung über Marteria als Headliner bei Southside und Hurrican

Die Kommentarspalte unter dem Post mit Marterias Headliner-Ankündigung ist gefüllt mit Kommentaren, in denen die Entscheidung des Festivals für den Rapper sehr kritisch gesehen wird. „Lest ihr keine Nachrichten?“ schreibt beispielsweise der Nutzer shashi_desai.

Der Nutzer ivdrik_official fasst die Stimmung in den Kommentaren folgendermaßen zusammen: „Was alle fordern: eine Künstlerin/Act mit weiblicher Beteiligung. Was wir kriegen: einen Künstler, der wegen Gewaltvorwürfen gegenüber seiner Partnerin mit einsehbarem Polizeibericht in polizeilichem Gewahrsam war.“ Mindestens 700 Menschen teilen diese Meinung und hinterließen einen Like auf dem Kommentar.