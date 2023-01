Berlin: Polizeibeamte stehen hinter explodierendem Feuerwerk. Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht hat die Diskussion um Konsequenzen begonnen.

Die Silvesternacht hat Rettungskräfte, Polizisten und Feuerwehrleute in ganz Deutschland fassungslos zurückgelassen – so auch in MV. Viele hätten noch nie eine derartige Gewalt gegen Helfer erlebt wie zum vergangenen Jahreswechsel. Trotzdem sprechen sich nicht alle für ein Böllerverbot aus.

