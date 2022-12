﻿Nach Advocado: Russlands Vorzeige-Investment in MV meldet Insolvenz an

Mode und Bücher, Beauty und Ostsee-Schmuck, Fußball-Tickets, besondere Restaurant-Gutscheine: In und um Rostock lassen sich viele schöne regionale Geschenke für Weihnachten finden. Viele können im Laden und in Online-Shops gekauft werden. Die besten Präsente, wo es sie gibt und was sie kosten – unsere Tipps.