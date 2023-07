Neue AOK-Studie

Immer öfter wird bei Schwangeren in MV Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Das hat zur Folge, dass die Babys oft deutlich größer und schwerer zur Welt kommen. Die Frauenärzte prüfen die Entwicklung des Kindes im Mutterbauch regelmäßig wie hier im Bild mit einem Ultraschallgerät.

Diagnose Diabetes: Fast jede siebte Frau in MV leidet laut einer AOK-Analyse in ihrer Schwangerschaft an der Zuckerkrankheit. Für viele ist es ein Schock. Welche Rolle Übergewicht und steigendes Alter spielen und warum auch schlanke, sportliche Frauen die Diagnose bekommen.

