﻿Herzkranke Amelie aus Rostock schon zehnmal operiert: „Sie ist unser Wunder“

Amelie Frei (5) aus Rostock leidet an einem seltenen Fehlbildungssyndrom, musste schon im Alter von drei Monaten operiert werden. Für die Krankenhausaufenthalte fahren ihre Eltern regelmäßig nach Hamburg oder Berlin. Wie es der Familie damit geht und warum MV in Sachen Kinderkardiologie Nachholbedarf hat.

Die kleine Amelie (5) aus Rostock leidet an einem komplexen Fehlbildungssyndrom und hat schon zehn große Operationen hinter sich. Im März steht die nächste an.

Rostock. Amelie ist ein fröhliches Kind. Sie lacht, sie spielt, sie erzählt. Die Fünfjährige sprudelt vor Energie, springt ihrem Papa auf den Rücken und will toben. Erst auf den zweiten Blick bemerkt der Besucher ihre Narben. Im Gesicht, auf der Brust, auf dem Rücken. „Amelie hat schon einiges hinter sich“, sagt Mama Juliane Frei (37). Denn in ihren fast sechs Lebensjahren ist Amelie schon etwa zehn Mal unter Vollnarkose operiert worden. Eingriffe unter anderem am Herzen, Ohr, Gaumen und Rücken.

Die Rostockerin, die nur einen Meter groß und 14 Kilo schwer ist, leidet an einem komplexen Fehlbildungssyndrom. Ihr fehlt ein Ohr, das Gesicht ist etwas schief, weil Teile des linken Kiefergelenks nicht vorhanden sind. Ihr Rücken sieht durch eine starke Form der Skoliose verdreht aus.

Drei-Kilo-Baby im OP: „Schlimmster Tag meines Lebens“

Ihre erste OP hatte Amelie mit etwa drei Monaten, denn sie kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt. In Berlin musste ihr verengter Aortenbogen geweitet werden. „Sie wog damals gerade mal drei Kilo, als sie operiert werden musste. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hatte noch nie so viel Angst. Wir mussten stundenlang warten“, erzählt Mama Juliane Frei (37). Dann Aufatmen: „Alles ging gut. Ich habe geheult, als der Anruf kam. Sie ist unser Wunder.“

Herzfehler gehören zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Dreißig sind es in jedem Jahr allein in Rostock – etwa fünf Neugeborene haben einen schweren Herzfehler. Früher sind Patienten mit komplexen Herzfehlern oft jung gestorben. Heute ist die Medizin so gut, dass sie trotz ihrer Krankheit alt werden können. „Amelie ist stabil, sie entwickelt sich sogar besser als zunächst gedacht“, sagt ihr Kinderarzt Hagen Strassburger. Dinge wie alleine zu essen und zu sprechen, seien zuvor ungewiss gewesen.

Kein Herzzentrum mehr in MV

Dennoch beobachtet er die Versorgungslage für herzkranke Kinder in MV mit Sorge. Kinder mit Herzfehler müssten beobachtet werden, und wenn ihr Zustand akut werde, müsse es mitunter schnell gehen. Meist geht es dann mit dem Hubschrauber nach Berlin. „Sobald so eine kritische Situation eintritt, sind viele Eltern auch in Angst: Schaffen wir es bis nach Berlin?“, weiß der Pädiater.

Es sei wünschenswert, wenn wenigstens die Uniklinik der bevölkerungsreichsten Stadt so etwas auffangen könnte. „Es ist schwierig, ein Herzzentrum in MV einzurichten bei den Fallzahlen, die dafür nötig sind. Was aber fehlt, ist wenigstens eine konservative Kinderkardiologie in der Klinik, um die Patienten, die nicht stabil sind, überwachen und betreuen zu können“, findet Strassburger.

Fahrten sind belastend für die Rostocker Familie

Für Eltern kranker Kinder wie Amelie sind die langen Fahrten eine zusätzliche Belastung. „Die müssen wir selbst bezahlen. Mit der Krankenkasse ist es ein Kampf. Zur Entbindung musste ich bereits nach Berlin, weil Rostock für solche Herzfehler nicht ausgerüstet ist. Die Kasse zahlte nicht – mit der lapidaren Antwort, ich hätte ja in Rostock entbinden können“, ärgert sich Juliane Frei, die bereits in der Schwangerschaft von der Herzkrankheit ihres Kindes erfuhr. „Klar wäre es schöner, wenn man nicht jedes Mal bis sonst wo fahren müsste“, sagt die Rostockerin. Ansonsten sei sie mit der Behandlung im Herzzentrum in Berlin aber sehr zufrieden.

Jens Placke (55), frisch gewählter Präsident der Ärztekammer MV, ist selbst Kardiologe. „Solche Fälle sind schlimm für die Familien, aber aufgrund der Bevölkerungsstruktur im Land haben wir nur wenige Fälle, sodass ein Herzzentrum, wo Spezialisten 365 Tage im Jahr vorgehalten werden müssten, nicht sinnvoll ist.“ Auch deshalb, weil in dem Bereich eine hohe Expertise und Erfahrung gefragt sei. Steffen Büchner, Landesvorsitzender des Kinderärzteverbandes, sieht das ähnlich. Die Kinderkardiologie der Unimedizin sei zwar vor etwa zwölf Jahren in Rostock weggebrochen. „Dafür funktioniert das ambulante Nachsorgenetz in MV sehr gut“, sagt Büchner.

Zu Hause spielt die fünfjährige Amelie unter anderem gern in ihrer Kinderküche. © Quelle: Virginie Wolfram

Die Familie Frei hat mittlerweile einen OP-Marathon hinter sich. Erst im letzten Jahr wurde Amelie sieben Stunden lang in Hamburg am Rücken operiert, sagt Vater Stefan Ruß (47). Es wurden Teile der Wirbelsäule gerichtet. Neun Wochen lang musste die Fünfjährige ein Gipskorsett tragen. Für sie und ihre Eltern ein Kraftakt. „Ich kann von Glück reden, dass mein Chef so verständnisvoll ist“, sagt die Mutter, die als Büroangestellte in einem Gabelstapler-Betrieb arbeitet. Amelies Vater ist Schlosser. Zum Zeitpunkt der OP war er gerade in Kurzarbeit bei den MV Werften – und konnte Amelie so betreuen.

Im März dieses Jahres steht die nächste Hürde an. Amelies Kiefer soll an der Uniklinik Rostock operiert werden. Teile einer Rippe werden ihr als Knochenersatz für das fehlende Gelenk eingesetzt, Wange und Kinn angepasst. „Es kann sonst passieren, dass sie später, wenn der Kopf weiter wächst, Schmerzen beim Reden und Essen hat“, erklärt die 37-Jährige.

Rostockerin kommt zur Schule – vorher wird das Gesicht operiert

Amelies leicht schiefes Lachen wird dann vielleicht ein bisschen gerader aussehen und das Sprechen ihr leichter fallen. Denn 2023 wird ein wichtiges Jahr für die Kleine, die im Februar sechs Jahre alt wird: Sie kommt zur Schule. Die Familie hofft, dass ihre Tochter an der Paul-Friedrich-Scheel-Schule in der Südstadt angenommen wird. „Amelie hat zwar körperlich einige Probleme, aber sie ist geistig fit. Sie kann auf Englisch bis Zehn zählen und schreibt schon Buchstaben und Zahlen. Die Ärzte staunen immer, was sie alles kann“, sagt ihre Mama stolz.

In der Kinderküche im Wohnzimmer der Familie zeigt Amelie, dass sie Schreiben unbedingt lernen will. Sie kritzelt eifrig die Essenbestellung in krakeligen Wellenlinien in ihren Block, wandert fröhlich in ihre Kinderküche und serviert zwei Minuten später mit einem strahlenden „Bitteschön, für dich“ den bestellten Burger mit Tomatensalat.