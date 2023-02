﻿„Volles Röhr“: So klingt Hirschrufer Thomas Soltwedel aus MV

Glave. So wie Thomas Soltwedel in den Wald hineinruft, schallt es auch wieder heraus. Denn der 58-Jährige beherrscht die Sprache der Hirsche. Und das ist auch gut so. Schließlich gibt es in Glave bei Linstow, wo Soltwedel in ländlicher Umgebung lebt, fast mehr Wild als menschliche Nachbarn. Und da er als Berufsjäger täglich in den Wald geht, bleibt dem Mecklenburger auch genug Zeit, das richtige Röhren immer weiter zu perfektionieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei ist Soltwedel schon ein (Vize-)Meister seines Fachs. Erst am Wochenende holte er bei der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer in Dortmund den zweiten Platz. „Ein bisschen ärgert es mich schon, ich wollte natürlich Erster werden“, gibt er zu. Immerhin hatte es 2019 für ihn schon mal zum Meistertitel gereicht.

Starke Hirschrufer-Konkurrenz bei der Europameisterschaft

Aber wenigstens wieder auf dem Treppchen – denn die ersten drei Plätze der Deutschen Meisterschaft qualifizieren sich für die Europameisterschaft der Hirschrufer, die im April in Brünn (Tschechien) stattfinden wird. „Bei der EM war mein bester Platz bisher der 19., aber da ist die Konkurrenz auch unglaublich stark. In Ländern wie Polen oder der Slowakei werden schon die Kleinsten an das Hirschrufen herangeführt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hörprobe Hirschröhren So hört sich Thomas Soltwedel, der Deutsche Vizemeister im Hirschröhren, an © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Da könne Deutschland nicht mithalten. Hierzulande sei das Hirschrufen ein eher einsames und nachwuchsarmes Hobby. Und eines, das ziemlich oft für Schmunzeln sorgt. „Aber wer das belächelt, der sollte es erst einmal selbst probieren“, sagt Soltwedel. Denn einfach sei es nicht, den Ruf der Hirsche perfekt nachzuahmen. „Das ist kein Halligalli, sondern die Königsdisziplin und gehört wirklich zur hohen Schule der Jagd. Und man lernt das eigentlich nur durch Erfahrung im Wald und viel Übung – nicht anders als bei einem Instrument“, sagt der Jäger.

Thomas Soltwedel trainiert zehn Minuten pro Tag

Er trainiere täglich etwa zehn Minuten und nehme die Rufe sogar auf, um auch Feinheiten zu erkennen, die er verbessern könnte. Das Üben sei auch gut für die Lunge. „Wenn ich mal eine Woche nichts machen würde, kämen sofort Kratzen und ein Kloß im Hals. Denn das Training hält die Stimmbänder in Schwung“, sagt Soltwedel.

Für die perfekte Imitation von Hirschrufen gibt es verschiedene Hilfsmittel, manche Jäger nutzen sogar Muscheln. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Trotz ausgereifter Atemtechnik und gerader Haltung reiche die menschliche Stimme allein für die perfekte Imitation aber nicht aus. „Immerhin haben Hirsche eine 45 Zentimeter lange Luftröhre und unsere ist nur zehn bis zwölf Zentimeter lang“, erklärt der Experte. Deshalb gebe es – quasi als Verstärker – verschiedene Hilfsmittel. Zum Beispiel den Faulhaber Hirschruf, der wie eine Art ausziehbares Plastikfernrohr aussieht und pro Stück etwa 100 Euro kostet. Aber auch Ochsenhörner oder Tritonmuscheln würden von manchen Hirschrufern genutzt. „Mir ist die Muschel aber nix, die schmeckt auch immer so salzig“, sagt Soltwedel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hündin Ella begleitet Hirschrufer Thomas Soltwedel bei seinen Touren durch den Wald. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Wichtig sei aber natürlich auch die Kenntnis der Theorie. Wie ruft ein alter Hirsch, wenn er es auf einen jüngeren Konkurrenten und dessen weibliche Begleiterinnen – das sogenannte Kahlwild – abgesehen hat? Wie klingt ein Hirsch nach siegreichem Kampf und wie ein erschöpftes Rotwild, ein sogenannter abgebrunfteter Hirsch? Die insgesamt sieben verschiedenen Rufe, die bei Meisterschaften gefragt sind, kann Thomas Soltwedel mittlerweile perfekt imitieren. Und damit nicht nur die Punktrichter überzeugen, sondern auch die Tiere selbst. Dass er die Hirsche im Wald mit dem richtigen Ruf anlocken kann, helfe auch bei seiner Arbeit, der Jagd, wenn es um die Hege und Pflege des Reviers geht.

Lesen Sie auch

Nächste Station seiner Hirschrufer-Tour sei die thüringische Landeshauptstadt Erfurt. Dort tritt Soltwedel Ende März als Titelverteidiger an. Den Landeswettbewerb MV hatte er zuletzt aus Krankheitsgründen verpasst. Dabei fing dort – im Örtchen Bollewick – einst alles an. „Ich war erst Zuschauer bei dem Hirschruferwettbewerb“, erinnert sich der 58-Jährige. Doch als er dann erstmals als Teilnehmer kam, sah und röhrte, habe der damalige Präsident des Landesjagdverbandes Müritz, Volker Koch, sein Talent erkannt.

Mittlerweile hat Soltwedel sogar einen Sponsor, der ihn bei den Reisen und Wettbewerben unterstützt. Und die will der Glaver auch lange noch weitermachen. Denn dem Lockruf der Hirsche kann er einfach nicht widerstehen.