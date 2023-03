﻿Trotz hoher Zinsen und steigender Kosten: Junge Familien in MV wollen bauen

Groß-Grenz. Martin Günther und Sarah Meffert parken vor der Schwaaner Straße 11 in Groß-Grenz. Hier steht ein nagelneues Fertighaus. Moderne Architektur und hochwertige Ausstattung auf 206 Quadratmetern Wohnfläche. Das Arge-Haus hat eine Wärmepumpe und eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Es ist als sogenanntes „KfW 55 EE“ erstellt, eine Bezeichnung für Fachleute, die sofort wissen: Ein KfW-Effizienzhaus 55 benötigt nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus und ist daher besonders umweltfreundlich. Außerdem hat das Fertighaus Schmuckgiebel und Erker, eine Bibliothek, moderne Bäder, eine offene Küche. Ungefähr 500 000 Euro kostet das Haus von der Stange.

Viele Interessenten haben bereits ein Grundstück

An diesem frühlingshaften Sonntag kann es öffentlich besichtigt werden. Martin (34) und Sarah (38), ein junges Paar aus Rerik, haben schon sehr konkrete Vorstellungen von ihrem zukünftigen Eigenheim. „Seit 2018 sind wir aktiv auf der Suche“, erzählen sie. Wer heute bauen will, braucht einen langen Atem. „Nach langer Wartezeit haben wir ein Grundstück in Rerik kaufen können. Jetzt suchen wir noch das passende Haus.“

Martin Günther und Sarah Meffert aus Rerik besichtigen ein Arge-Haus. © Quelle: Ove Arscholl

„Miete würde auch für Eigentum reichen“

Das Paar hat zwei schulpflichtige Kinder. Jetzt bewohnen sie eine hübsche Mietwohnung in Rerik. „Die Miete würde aber auch für einen Kredit reichen. So ist das Geld jeden Monat einfach weg. Unser Wunsch nach Eigentum ist daher groß“, sagen sie. Beide haben eine feste Anstellung. Und konkrete Vorstellungen, wie viel Geld sie für ein Haus ausgeben wollen. Schließlich soll es noch für Urlaub, die Kinder und zum Leben reichen.

Martin Günther und Sarah Meffert sind nicht die einzigen Interessenten, die bereits ein Grundstück haben. Auch die frisch gebackene Familie Winter aus Kröpelin besichtigt das große Haus. Ihr kleiner Sohn Florentin, gerade einmal sieben Wochen auf der Welt, schläft friedlich in der Trage. Mama und Papa staunen in den lichtdurchfluteten Zimmern. „So etwas können wir uns gut vorstellen, vielleicht nicht ganz so groß“, sagt Vitali Winter (31). Sie bewohnen auch eine Mietwohnung, haben auch den „Wunsch nach Eigentum“ und ein Grundstück aus dem Familienbesitz, auf dem sie bauen könnten.

Kaufen statt mieten: Qualität der Fertighäuser hoch

„Wir sind zwar handwerklich begabt, können uns aber gut ein Fertighaus vorstellen“, sagt Milva Winter (28). Bezüglich des Preises wolle sich die junge Familie noch informieren und genau durchrechnen, was sie sich leisten können. Auch Milva und Vitali arbeiten in festen Anstellungen. „So ein Haus zu besichtigen, ist ein tolles Angebot. Viel besser als es nur im Katalog zu sehen. Die Qualität und Bauweise sind wirklich herausragend.“

Variation eines „Landhaus 90 L“ von Arge-Haus © Quelle: Ove Arscholl

Rostocker ziehen en von der Stadt aufs Land

Ulrike Goos (35) ist mit Töchterchen Hanna (2) allein zur Besichtigung gekommen. Der Papa passe zu Hause auf die noch jüngeren Zwillingsbrüder auf. Die fünfköpfige Familie bewohne vier Räume in Rostock-Evershagen. „Wir zahlen viel zu viel Miete für die Wohnung“, sagt Ulrike Goos. Außerdem solle jedes Kind einmal ein eigenes Kinderzimmer bekommen. „Die Miete würde auch für die Rate eines Hauskredits reichen.“ Mittlerweile könne sich die Mutter gut vorstellen, von der Stadt aufs Land zu ziehen.

Falk Rösler, Geschäftsführer von Arge-Haus © Quelle: Ove Arscholl

Zinsen sind relativ

Falk Rösler ist Geschäftsführer der Arge-Haus Massivbau GmbH, jenem Anbieter, der binnen elf Monaten ein komplettes Haus in die Landschaft von Groß-Grenz gestellt hat. Es habe durchaus einen Rückgang in der Nachfrage gegeben habe, um etwa 30 Prozent sei sie bei seiner Firma eingebrochen. Den Markt bezeichnet Rösler als „verhalten“, die Zinsen liegen bei mittlerweile vier Prozent. „Was im Vergleich zu den Vorjahren viel ist. In den 1990er Jahren haben Menschen aber zu sieben Prozent gebaut. Es wird auch viel Panik gemacht und wir hatten Jahre des Bau-Booms. Die Situation normalisiert sich wieder. Das sehen wir auch an den Grundstückspreisen, der Trend geht wieder nach unten“, so Rösler.

„Wir haben immer noch viele Interessenten“, bestätigt auch Arge-Haus-Vertriebsmitarbeiter Sören Bommhardt. Vor allem Familien mit Rücklagen, Paare in festen Anstellungsverhältnissen und „Interessenten, die mit Ende 40 ihr zweites Haus bauen“ gehören zum Kundenkreis.