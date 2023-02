Überdurchschnittlich viele Alkoholabhängige in Schwerin und Rostock

In Schwerin und Rostock leben laut der Barmer besonders viele Alkohol- und Drogenabhängige. Dies geht aus aktuellen Auswertungen der Krankenkasse hervor. Besonders hoch sei die Quote in der Landeshauptstadt.

Rostock/Schwerin. In Schwerin und Rostock gibt es überdurchschnittlich viele Menschen mit einer Drogen- bzw. Alkoholabhängigkeit.

In der Landeshauptstadt seien 36 von 1000 Menschen und in Rostock etwa 27 von 1000 Menschen betroffen, teilte die Barmer am Dienstag in der Landeshauptstadt mit. Die Krankenkasse bezieht sich dabei auf ihre eigenen Auswertungen.

Alkoholabhängigkeit in Schwerin fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt

Die Rate liege in Schwerin 94 Prozent über dem Bundesdurchschnitt und in Rostock 48 Prozent darüber. Bundesweit liegt der Durchschnittswert bei 18 Betroffenen je 1000 Einwohner. Schwerin habe demnach nach Straubing in Bayern deutschlandweit die höchste Abweichung vom Bundesniveau.

In MV gibt es laut Barmer in den Landkreisen Rostock (21 je 1000) und Mecklenburgische Seenplatte (25 je 1000) die wenigsten Betroffenen von Drogen- bzw. Alkoholabhängigkeit. Allerdings läge die Rate hier immer noch zwölf bzw. 34 Prozent über Bundesniveau.

Die am Mittwoch (22. Februar) beginnende Fastenzeit sei eine gute Gelegenheit, auf Alkohol zu verzichten, sagte Henning Kutzbach, Barmer-Landesgeschäftsführer in MV. Schon der zeitweise Verzicht bringe viele Vorteile. Wer mindestens einen Monat keinen Alkohol trinke, könne sich über besseren Schlaf, weniger Kopfschmerzen und ein geringeres Körpergewicht freuen. Das Immunsystem, die Konzentrationsfähigkeit, das Herz-Kreislaufsystem, Magen und Leber profitierten schon von einer temporären Abstinenz.