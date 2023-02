MV bereitet Bürger auf möglichen Blackout vor

Was tun bei Stromausfall oder dem Wegfall der Trinkwasserversorgung? MVs Katastrophenschützer geben am Sonnabend beim landesweiten Aktionstag in Rostock Antworten. Im Fokus steht die private Vorsorge auf verschiedene Notfälle und Katastrophen im Land.

Rostock. Katastrophenschützer aus dem gesamten Land veranstalten am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr einen zentralen Aktionstag auf dem Universitätsplatz in Rostock. Hintergrund ist nicht nur die Vorbereitung auf einen möglichen Blackout. Die private Vorsorge auf verschiedene Notfälle und Katastrophen ist ein wichtiger Teil der Sicherheitsvorsorge in M-V.

Das Land hat hierzu 100 000 Exemplare der Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notfallsituationen“ gedruckt. Sie wird den Bürgern landesweit zur Verfügung gestellt. Darauf macht der Landesaktionstag Bevölkerungsschutz M-V aufmerksam. Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz M-V sowie Katastrophenschutzhelfer samt Einsatzfahrzeuge aller Hilfsorganisationen (DRK, Johanniter, Malteser, ASB, DLRG) sowie der Feuerwehr werden die Broschüre kostenfrei verteilen. Am Aktionstag selbst stehen die Helfer den Bürgern bei Fragen Rede und Antwort, außerdem können die Einsatzfahrzeuge der Katastrophenschützer sowie ihre Technik besichtigt werden.

„Stromausfall, Ausfall der Trinkwasserversorgung oder auch ein so heftiger Schneefall, dass Sie mehrere Tage nicht aus dem Haus kommen – das alles können Not- und Krisensituationen sein, auf die Sie sich vorbereiten können. Mit den Hinweisen und Tipps zum richtigen Verhalten in dem Ratgeber kann sich jeder Einzelne von uns unkompliziert und praktisch vorbereiten. Die herausnehmbare Checkliste zur eigenen Vorsorge hält praktische Tipps für die richtige Menge an Lebensmittelvorräten je nach Haushaltsgröße sowie Hinweise für weitere wichtige Hilfsmittel im Notfall bereit“, so Innenminister Christian Pegel zur Broschüre. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Die gedruckte Broschüre wurde bereits Anfang des Jahres an die mehr als 120 Verwaltungssitze in M-V ausgeliefert. Interessierte Bürger erhalten diese aber auch online beim Katastrophenschutz MV oder direkt beim BBK unter www.bbk.bund.de.