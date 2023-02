﻿Mecklenburg dafür, Vorpommern dagegen – wo der Osten anders tickt

Windpark bei Pasewalk in Vorpommern-Greifswald. Menschen im Osten des Landes stimmen deutlich kritischer zum Windkraftausbau ab als in Mecklenburg.

Rostock. Was ist in Vorpommern los? Wie unterschiedlich die beiden Landesteile ticken, zeigt die aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG an vielen Stellen. Im Osten ist das Stimmungsbild zu politischen Fragen meist deutlich dunkler als im Westen. Ist die Landesregierung mit ihrer Vorpommern-Offensive gescheitert?

Bis zu 20 Prozentpunkte stimmen Wahlberechtigte aus Vorpommern zu einzelnen Fragen anders ab als in Mecklenburg. Bei der Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung gab es im Westen 43 Prozent, im Osten nur 32 Prozent Zustimmung. Bei der Frage, ob die vielen Krisen der Zeit Sorgen zur Gefährdung des Wohlstands bringen, hieß es 56 im Westen, 70 Prozent im Osten. Ist mehr Mühe beim Klimaschutz nötig? 77 Prozent Ja in Mecklenburg, 65 Prozent in Vorpommern. Panzer an die Ukraine liefern: 75 Prozent der Vorpommern stimmen dagegen, 59 Prozent der Mecklenburger schließen sich an.

Dass der östliche Landesteil anders bewertet, ist Parteien lange bewusst. Protestpotenzial. Dort punktet die AfD mehr. Auf acht Punkte Differenz geringer taxiere die SPD für gewöhnlich das eigene Wahlergebnis zwischen Darß, Stettiner Haff und rund um Schwerin. Die Kluft scheint gewachsen.

„Schwerin ist fern“, versucht sich Michael Sack (CDU), Landrat in Vorpommern-Greifswald, in einer Erklärung. Viele Faktoren seien ausschlaggebend: In Vorpommern orientiere man sich historisch bedingt mehr nach Berlin oder Stettin. Das Lohnniveau sei geringer. „Eine Frage des Wohlstands“, so Sack. Allerdings sei er sich sicher: Die Trennlinie der Wahrnehmung liege nicht zwischen M und V, „sondern entlang der A 19“. Viele Menschen im östlichen Mecklenburg nahe Neubrandenburg fühlten sich auch abgehängt.

Wissenschaftler sieht einen „Stadt-Land-Gegensatz“ in MV

Norbert Schumacher sieht sich bestätigt. Den Ausbau von Windkraft in MV befürworten in Vorpommern deutlich weniger Menschen als in Mecklenburg – 44 zu 63 Prozent. „Wer direkt betroffen ist, sieht das anders“, sagt der Windkraft-Kritiker von der Bürgerinitiative „Freier Horizont“. Gerade im ländlichen Osten des Landes müssten Menschen Windräder vor ihrer Tür dulden. Landrat Sack glaubt an ein „Stadt-Land-Problem“. Es sei eben bequem, in der Stadt, wo keine Räder stehen, pro Windkraft zu argumentieren.

Der Greifswalder Sozialgeograf Prof. Helmut Klüter bestätigt den „Stadt-Land-Gegensatz“. In Mecklenburg sei die städtische Bevölkerung dreimal so groß wie in Vorpommern. Zudem sei im Osten Kritik gegenüber der Regierung ausgeprägter. Dass Vorpommern mehr Sorge um ihren Wohlstand haben, könnte an der „ungleichen Verteilung des Reichtums im Lande“ liegen.

Für Schumacher ist die Politik der Landesregierung im Landesosten gescheitert. Seit 2016 gibt es einen Vorpommern-Staatssekretär, der in kleinen Dosen Geld verteilt. Doch Patrick Dahlemann sei für ihn ein „reiner Populist“, Nachfolger Heiko Miraß (beide SPD) kenne er gar nicht. Schwerin sei weit weg. Nach der Landtagswahl 2021, als die Sozialdemokraten 34 von 36 Wahlkreisen in MV gewannen, sei die Stimmung nun wieder „deutlich abgekühlt“.

Staatssekretär: In der Krise mehr auf Vorpommern achten

Die Strategie der Regierung sei richtig, hält Vorpommern-Staatssekretär Miraß dagegen. „Die Umfragezahlen zeigen, dass wir weiter ein besonderes Augenmerk auf Vorpommern richten müssen.“ Dies gelte gerade in Krisenzeiten. „Das Einkommensniveau ist niedriger. Die Lasten der Krise sind im ländlichen Raum besonders hoch.“ Daher sei nachvollziehbar, dass die Sorgen größer seien. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Landesteil aber „gut entwickelt“.

Für die unterschiedlichen Bewertungen könne es viele Faktoren geben, erklärt Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler der Universität Rostock. Etwa Geschichte, Presselandschaft oder sozio-ökonomische Strukturen. So sei Mecklenburg wirtschaftlich prosperierender als Vorpommern. Vermutlich spielten auch subjektive Faktoren eine große Rolle: „Sich als Bürger zweiter Klasse fühlen, Unzufriedenheit mit Demokratie und allen Parteien“, nennt Muno Beispiele.

Die Umfrage zeige, „dass man sich hier in Vorpommern abgehängt fühlt“, findet Michael Galander, Bürgermeister von Anklam. Dabei gebe es viele Chancen, etwa eine „grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Polen“. Die Schaffung des Vorpommern-Staatssekretärs finde er „richtig und wichtig“. Es brauche noch länger mehr Aufmerksamkeit für die Region.