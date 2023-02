Vom 23. bis 29. Januar fand in Slowenien die WM der Winterschwimmer statt. 13 Medaillen brachten die Rostocker Seehunde und die Heiligendammer Seepferdchen mit nach MV. Neben Staffelerfolgen gab es auch einige Bronze- und Goldmedaillen.

Warnemünde. Mit insgesamt 13 Medaillen im Gepäck sind die Schwimmer und Schwimmerinnen der Rostocker Seehunde und Heiligendammer Seepferdchen von der 13. Winterschwimm-Weltmeisterschaft aus dem slowenischen Bled zurückgekehrt. 16 Schwimmer aus MV tauchten vergangene Woche in internationale Gewässer. Vereine aus 41 Ländern, unter anderem Deutschland, den USA, Argentinien und Marokko gingen bei dem eisigen Event am Bleder See an den Start.