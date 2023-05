﻿Wolf bei Kambs gesichtet – woher das Tier kommen könnte

Kambs. Beim Blick aus dem Autofenster staunte Sven Pannwitt nicht schlecht: Mitten auf dem Feld an der Straße zwischen Friedrichshof und Kambs (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entdeckte er Montagnachmittag einen großen Wolf. Pannwitt hielt an und griff zum Handy, um Bilder von der Begegnung zu machen. Als der Wolf den Menschen bemerkte, machte er kehrt und rannte durch das Feld zurück in Richtung Wald.

Pannwitts Tochter Vanessa, die einen Reiterhof betreibt, warnte daraufhin gleich viele ihrer Pferdefreunde, deren Anlagen sich in der Nähe befinden. Denn natürlich kann ein solches Raubtier auch Schaden anrichten.

Schon zwölf Riss-Attacken mit 54 toten Tieren in diesem Jahr

Im Vorjahr hatten die zuständigen Behörden allein in MV 83 Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere registriert. Dabei wurden 293 Tiere getötet und 97 verletzt – die meisten davon Schafe. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu mehreren Beutezügen von Wölfen mit tödlichem Ausgang. Bei bisher zwölf sogenannten Rissvorfällen wurden 54 Tiere getötet und sechs verletzt. Allerdings waren die Herden zum Teil auch kaum geschützt.

Wolf zwischen Friedrichshof und Kambs gesichtet Auf einem Feld zwischen den Orten Friedrichshof und Kambs hat ein Autofahrer einen Wolf auf einem Feld gesichtet. © Quelle: privat/Ostsee-Zeitung

Laut der Experten des Umweltministeriums handelt es sich auch bei dem jetzt gesichteten Tier um einen Wolf. Ob es sich um einen älteren Wolf handelt, der allein unterwegs ist oder um ein vom Rudel verstoßenes Jungtier, sei aber angesichts des Bildmaterials schwer zu sagen. „Jetzt ist ja gerade Brut- und Setzzeit, alle bekommen Nachwuchs. Da kann es gut sein, dass ein Jungwolf, der schon ein Jahr ist, vom Muttertier weggebissen wurde“, sagt Claus Tantzen, Sprecher des Umweltministeriums. Solche teils desorientierten Wölfe seien dann auch an Orten anzutreffen, an denen man normalerweise nicht mit ihnen rechne. Denn Wölfe könnten auch bis zu 100 Kilometer pro Nacht unterwegs sein.

Fotos erwünscht – aber mit Abstand

Grundsätzlich seien Sichtungen wie die aktuelle aber keine Besonderheit. „Denn MV ist ein Wolfsland“, so Tantzen. Laut des Wolfsmonitorings gab es bis Ende April 2022 hierzulande einen neuen Höchststand an Wölfen – mit insgesamt 18 Rudeln, sechs Paaren und vier Wölfen, die allein unterwegs waren. Um die Tiere und deren Wege durch das Land besser zu erfassen, freuen sich die Experten vom Wolfsmonitoring immer über Sichtungen und Bilder. Wichtig sei nur eines: Für ein solches Foto sollte sich niemand in Gefahr begeben, sondern immer Abstand halten.

