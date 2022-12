﻿Nach ausgefallener Show: Sebastian Fitzek kommt 2023 nach Rostock

Rostock. Die Enttäuschung der Fans war groß: Die Lesung von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek musste am 16. November dieses Jahres kurzfristig abgesagt werden – der Autor war erkrankt, hatte sich eine starke Erkältung zugezogen. Bereits mit der Absage versprach Fitzek – es werde an einem Nachholtermin gearbeitet.

Und er hat Wort gehalten: Am 28. Februar kommt der Schriftsteller in die Stadthalle – Einlass ist um 19 Uhr, eine Stunde später geht es los. „Ich hoffe, dass es so viele wie möglich zu den Ersatzterminen schaffen“, schreibt er auf Instagram. „Falls die Termine für euch nicht passen, könnt ihr die Tickets umtauschen. Meldet auch dafür bitte bei dem Ticketanbieter.“

Sebastian Fitzek ist seit 2006 Autor

Seit 2006 schreibt der promovierte Jurist Sebastian Fitzek (51) Psychothriller mit Bestseller-Garantie. Der „Spiegel“ würdigte den Berliner Autor als einen der „professionellsten und handwerklich zuverlässigsten Thriller-Autoren in Deutschland“. In diesem Jahr sind seine Psychothriller „Mimik“ und „Schreib oder stirb“ erschienen. 2021 veröffentlichte er das Werk „Playlist“, für das Künstler wie Silbermond, Rea Garvey und Kool Savas Songs geschrieben haben. So gibt es – passend zum Titel – tatsächlich eine Playlist zum Buch.

Weitere bekannte Werke von Fitzek sind „Passagier 23“, „Flugangst 7A“ oder „Das Joshua-Profil.“