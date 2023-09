Faszination Eisenbahn

Lego-Bahnhof und Baustellenführung: Veranstaltungen zum Tag der Schiene in MV

Am 15. September ist Tag der Schiene. Auch in MV gibt es dazu einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Wismar. Dort soll ein Kleinstadtbahnhof mit Lego entwickelt werden. Auch in Ludwigslust und Rostock gibt es einen Blick hinter die Kulissen.