﻿Nach Absage von Haikutter-Regatta: Vier weitere Traditionssegler treten Reise nach Rostock nicht an

Rostock. Das Wetter macht den Veranstaltern der Hanse Sail erneut einen Strich durch die Rechnung: Wegen des Sturmtiefs „Zacharias“ war bereits die Haikutter-Regatta abgesagt worden, die am Mittwoch vom süddänischen Nysted aus über die Ostsee nach Rostock geplant war. Nun haben vier weitere Traditionsschiffe die Teilnahme an dem maritimen Großereignis abgesagt. Dazu gehören der schwedische Kutter „Sarpen“, das schwedische Segelschiff „Klara Marie“, das Dampfschiff „George Stephenson“, das unter der Flagge der Cayman-Inseln fährt, sowie der deutsche Schaufelraddampfer „River Star“.

„Die Schiffseigner haben beschlossen, aufgrund der Wetterlage die Reise nach Rostock nicht anzutreten“, erklärt Hanse-Sail-Sprecher Moritz Naumann über die schwedischen Traditionsschiffe.

Damit machen von den ursprünglich zur Hanse Sail geplanten 150 Schiffen aus sieben Nationen nun nur noch 146 in der Hansestadt fest. „Die Absage ist schade, deswegen hoffen wir natürlich, dass die Schiffe das nächste Mal wieder dabei sind“, so Naumann.

Segler „Bima Suci“ trifft früher als geplant in Rostock ein

Wetterbedingt traf auch der Segler „Bima Suci“ früher als geplant in Rostock ein: Das Schulschiff der indonesischen Marine, das mit 111 Metern Länge das größte auf der diesjährigen Hanse Sail ist, ist am Dienstag gegen 17 Uhr in Rostock eingelaufen und hat vorübergehend im Marinestützpunkt Hohe Düne festgemacht. Weil der Seegang auf der Ostsee in Folge des Sturms immer noch recht hoch und damit eine Herausforderung für die Besatzung sei, habe das Hanse-Sail-Büro alles dafür getan, dass der Großsegler bereits vorfristig einlaufen könne, so Naumann.

Große Show auf der Mittelmole

Am Donnerstag um 10 Uhr soll die „Bima Suci“ ihren eigenen Liegeplatz am Passagierkai in Warnemünde erreichen und ist am Donnerstag und Freitag für Besichtigungen geöffnet. Am Donnerstag um 20.30 Uhr steht auf der Mittelmole am Wiro-Ausguck zudem der Auftritt der „Bima-Suci“-Marching-Band auf dem Programm. Am Wochenende wird das Schiff dann wieder im Marinestützpunkt liegen und kann dort besucht werden. Ein weiteres Highlight der Hanse Sail ist das Segelschulschiff der Marine „Gorch Fock“, das am Mittwoch um 18 Uhr am Passagierkai in Warnemünde einlaufen soll.

OZ