﻿Nach Absagen in Dortmund und Nürnberg: Darf Daniele Ganser in Rostock auftreten?

Rostock. Er soll Verschwörungsmythen verbreiten und den Holocaust relativieren: Das werfen Kritiker dem Schweizer Daniele Ganser vor. Die Auftritte des umstrittenen Historikers sorgen derzeit deutschlandweit für Diskussionen, in Dortmund und Nürnberg sind die Vorträge nach einem breiten Protest mittlerweile abgesagt worden, in anderen Städten – etwa Kiel und Hannover – wird ebenfalls Widerstand laut.

Auch in Rostock sorgt ein geplanter Auftritt des 50-Jährigen nun für Aufregung. Am 7. März wird Ganser in der Stadthalle erwartet – will zum Thema „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“ referieren.

Stadthalle Rostock wirbt nicht mehr für Ganser

Wer zu dieser Veranstaltung oder zum Ticketverkauf Informationen sucht, wird auf der Internetseite der Stadthalle allerdings nicht fündig. Man sei nicht verpflichtet, eine Veranstaltung zu bewerben, heißt es von der Stadthallengesellschaft. „Im Falle von Herrn Ganser hat sich die Gesellschaft dafür entschieden, gänzlich auf eine Bewerbung zu verzichten“, so Sprecherin Anja Engel. „Damit distanziert sich die inRostock GmbH von den Positionen und Aussagen von Daniele Ganser.“

Eine Absage stehe dennoch nicht im Raum. „Solange keine verfassungs- oder strafrechtlichen Gründe vorliegen, die eine Absage rechtfertigen würden, ist die inRostock GmbH zur Vertragseinhaltung verpflichtet.“

Kritik von den Fraktionen

Kritik kommt von Thoralf Sens, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Rostocker Bürgerschaft. „Keiner hat die Stadthallengesellschaft gezwungen, einen Vertrag mit Daniele Ganser abzuschließen“, sagt er. „Ich sehe das Thema hochkritisch. Das hat nichts mehr mit der Kunstfreiheit zu tun.“ Sens fordert Stadthallen-Chefin Petra Burmeister auf, die Veranstaltung abzusagen.

Ähnlich sieht das Uwe Flachsmeyer, der die „Verschwörungserzählungen“ von Daniele Ganser als Zumutung bezeichnet. „Zwar schützt unsere Meinungsfreiheit auch solche unerträglichen Auffassungen, aber eine städtische Einrichtung muss Leuten wie Ganser keine Bühne geben“, so der Grünen-Fraktionschef. „Es ist sehr bedauerlich, dass die Stadthalle erneut keine Sensibilität bei der Vermietung der Halle gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass die Oberbürgermeisterin und die Aufsichtsratsvorsitzende mit der Geschäftsführerin der Stadthalle kritisch auswerten, warum hier zum wiederholten Male einer Person mit derart extremistischen Positionen eine Bühne geboten wird.“

Es reicht nicht für ein Verbot

Auch Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sieht den Auftritt kritisch. Die teilweise unwissenschaftlichen Theorien würden nicht „unter Kabarett oder Kunst, sondern populär-,wissenschaftlichen‘ Vortrag, jedoch ohne wissenschaftliche Fundierung“ fallen. „Die Inhalte sind bekannt und werden wissenschaftlich abgelehnt.“ Doch das, so Bachmann, reiche nicht für ein Verbot.

Chris Günther (CDU) sagt: „Ich persönlich finde einen solchen Auftritt auch nicht gut – aber wir haben hier die Meinungsfreiheit.“ Die Linksfraktion, so Chef Christian Albrecht, möchte in den kommenden Tagen zu diesem Thema beraten.

Das sagt Daniele Ganser zu seinem Auftritt in Rostock

Zuvor hatte bereits die Initiative „Endstation rechts“ die Abende mit Daniele Ganser als „Pilgerevents für Menschen, die zwischen Verschwörungsglauben, Querdenken, Putin-Anhängerschaft und Antiamerikanismus pendeln“ bezeichnet. In einem Film vergleicht Ganser unter anderem zudem die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte mit der Judenverfolgung durch die Nazis.

Auf die Vorwürfe, den Holocaust zu relativieren und Verschwörungsmythen zu verbreiten, antwortet Daniele Ganser auf OZ-Nachfrage nicht konkret. Schriftlich teilt er mit: „Ich bin nicht Mitglied einer Partei. Gerade in Kriegszeiten ist es wichtig, dass auch jene Menschen sich zu Wort melden, welche Panzerlieferungen in die Ukraine ablehnen und keine Eskalation sondern Friedensgespräche wollen.“ Er zähle zu diesen Menschen, und es seien nicht wenige. „Wir sind Millionen. In meinen öffentlichen Vorträgen spreche ich mich klar gegen Waffenlieferungen in die Ukraine aus.“ Im Bezug auf die Situation in der Ukraine macht der Schweizer sowohl Russland, aber auch die USA verantwortlich.

Es gebe großes Interesse an seinen Vorträgen. „In Dortmund und Nürnberg versuchen Lokalpolitiker meine Vorträge zu verbieten. Das geht nicht. Zensur findet nicht statt. So heißt es im Grundgesetz.“

Ähnlich: Debatte um den Auftritt von Xavier Naidoo 2021

Die Diskussion lässt Erinnerungen an die Debatte rund um Xavier Naidoo wach werden. Der Auftritt des Künstlers, dessen Name in der Vergangenheit immer wieder auch im Zusammenhang mit sogenannten Verschwörungsmythen auftauchte, war in der Rostocker Kommunalpolitik kontrovers diskutiert worden. Mitte Juni 2021 scheiterten Linke und SPD in der Bürgerschaft mit einem Antrag, Naidoos Auftritt in der stadteigenen Veranstaltungshalle zu untersagen. Der Auftritt wurde schließlich aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.