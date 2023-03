Nach Angriff auf Schalke-Fans: Polizei Rostock fahndet nach drei Männern

Sollte es in MV eine Obergrenze für Geflüchtete geben?

Angesichts der gestiegenen Zahlen der Geflüchteten in ganz Deutschland stoßen Kommunen in MV an ihre Grenzen – Die Landes-CDU fordert daher eine Obergrenze. Was halten Sie von der Idee? Teilen Sie uns hier Ihre Meinung mit!