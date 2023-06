﻿Nach Blockade der Aida diva in Rostock: Klima-Demonstranten sind auf freiem Fuß

Rostock. Auch am Tag nach der Protestaktion der Gruppe „Smash Cruiseshit“, bei der das pünktliche Auslaufen der „Aida diva“ in Warnemünde verhindert wurde, ist die Identität der Aktivisten unbekannt. Nach OZ-Informationen wurden die 15 Demonstranten, die sich nicht ausweisen konnten, an Land gebracht und in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

„Wir haben Maßnahmen zur Beweis- und Spurensicherung durchgeführt, ohne dass wir Personalien erhoben haben“, bestätigt eine Sprecherin. Das Ziel sei gewesen, deeskalierend zu handeln. „Alles weitere wird Gegenstand der Ermittlungen sein.“

Aktivisten blockieren in Rostock Aida diva

Gegen 16.30 Uhr am Sonnabend haben sich die Aktivisten mit Booten und Kayaks direkt am Schiff positioniert, brachten dort Banner und Farbe an. An Land kletterten weitere Demonstranten auf Laternenmasten und spannten ein Transparent, auf dem gegen Kreuzfahrten demonstriert wurde. Kreuzfahrtunternehmen sollten für ökologische Schäden verantwortlich gemacht werden, so die Forderungen. „Es ist absurd, dass weltweit über 350 Kreuzfahrtschiffe einer privilegierten Minderheit hochgradig klimaschädlichen Luxusurlaub bieten“, betonen sie. Gleichzeitig müssten woanders Menschen unter anderem aufgrund von Folgen der Klimakrise fliehen. Bereits 2019 hatte die Gruppe mit einer ähnlichen Aktion in Kiel das Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes um mehrere Stunden hinausgezögert. Auch im vergangenen Jahr gab es eine solche Aktion in Kiel.

Die Stimmung an Land war aggressiv, es kam nicht nur zu verbalen, sondern auch körperlichen Angriffen gegenüber der Demonstranten. Die Polizei, die von der nicht angemeldeten Aktion ebenfalls überrascht worden war, war nach eigenen Angaben mit etwa 20 bis 30 Einsatzkräften vor Ort. Bei der Räumung seien ein Boot des Zolls und Schlauchboote der Wasserschutzpolizei zum Einsatz gekommen. Die Aktivisten wurden teilweise zum Kentern gebracht.

Auswirkungen auf Aida noch unklar

Mit einer zweistündigen Verspätung konnte das Kreuzfahrtschiff um 20 Uhr gen Skandinavien aufbrechen. Nach Angaben des Rostocker Unternehmens Aida werde die Verzögerung wieder aufgeholt. Nach einem Seetag am Sonntag soll das Schiff am Montag planmäßig um 10 Uhr in Stockholm festmachen. Ob und inwiefern Aida einen Schaden davonträgt und welche Maßnahmen ergriffen werden, war am Sonntag noch unklar. „Aida befindet sich in enger Abstimmung mit den Behörden. Wir werden gemeinsam den Fall bewerten“, so Unternehmenssprecher Sven Jacobsen.

Zu den Vorwürfen der Klimaaktivisten weist Aida auf die „Green Cruising Strategie“ hin. „Wir bekennen uns zu den Zielen des European Green Deal und unterstützen den Übergang der Schifffahrtsbranche hin zu Null-Emissionen. Wir sind Vorreiter in Sachen Entwicklung und Nutzung von alternativen, modernen Technologien. Bis 2050 streben wir den klimaneutralen Schiffsbetrieb an.“Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

