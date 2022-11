﻿Nach Brand auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt: Ersatzbude aus den Niederlanden ist da

Erst am Freitag kam es in der Rostocker Innenstadt zu einem Brand: Ein Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt am Universitätsplatz ging wegen eines technischen Defektes in Flammen auf. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung am Montag hat der Betreiber eine Ersatzbude aus den Niederlanden liefern lassen.

Rostock. Gute Nachrichten vom Rostocker Weihnachtsmarkt: Nachdem am Freitagnachmittag eine Verkaufsbude am Universitätsplatz in Flammen aufgegangen ist, hat der Betreiber des Churro-Verkaufsstandes nun einen Ersatzbau organisieren können. In einer spontanen Aktion wurde die Bude aus den Niederlanden angeliefert und noch am Wochenende aufgebaut. Somit kann der größte Weihnachtsmarkt im Nordosten am Montag wie geplant und vollzählig eröffnen.

Ausgebrochen ist das Feuer Ende der Woche infolge eines technischen Defektes an einer elektrisch betriebenen Ölwanne, wie der Betreiber Michael, der zu der niederländischen Schausteller-Familie Hinzen gehört, gegenüber der OZ berichtete. 20 Liter Neu-Öl haben sich darin befunden und sich entzündet.

Bei dem Versuch, den Brand einzudämmen, erlitt ein Mitarbeiter des benachbarten Standes eine Rauchvergiftung. Er brach anschließend auf einer nahegelegenen Wiese zusammen und wurde daraufhin von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei war noch am Freitag vor Ort.

Von SG