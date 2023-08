Kunden der Aldi-Filiale im Rostocker Neptun-Einkauf-Center erlebten am Dienstagnachmittag einen Schock: Plötzlich breiteten sich dunkle Rauchschwaden im Verkaufsraum aus. Die Feuerwehr wurde rechtzeitig informiert und konnte den Brand löschen. Der Aldi blieb am nächsten Tag jedoch geschlossen.

Rostock. „Aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen“, steht handschriftlich auf dem Schild am Eingang der Aldi-Filiale im Rostocker Neptun Einkauf Center geschrieben. Nachdem es am Nachmittag des 8. August zu einem Brand mit enormer Rauchentwicklung in der ehemaligen Werfthalle gekommen ist, mussten Läden und Kunden das Center umgehend verlassen. Am nächsten Morgen öffnete das Neptun-Einkauf-Center wie gewohnt, bloß die Aldi-Filiale blieb geschlossen.