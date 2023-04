Drama im Kreis Rostock

Ein Einfamilienhaus in der Wohnsiedlung Am Fasanenberg in Poppendorf (Kreis Rostock) wurde durch einen Brand, der wohl wegen eines defekten Akkuladegeräts eines Akkuschraubers ausgelöst worden war, weitgehend zerstört.

Am Dienstag ist ein Einfamilienhaus in Poppendorf (Landkreis Rostock) niedergebrannt. Mögliche Ursache: ein defektes Ladegerät für einen Akkuschrauber. Lauert die Gefahr in jedem Haushalt in MV?

