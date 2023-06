﻿Nach Drogentod einer 13-Jährigen: Wie ist die Situation in Rostock und Bad Doberan?

Elfjährigen Cannabis angeboten

Am Bahnhof in Bad Doberan wurde einem Elfjährigen Cannabis angeboten.

Synthetische Drogen sind laut Polizei im Landkreis Rostock aktuell kein Problem. Doch Cannabis ist offenbar an Schulen in Bad Doberan und auch in Rostock verfügbar. Jüngst wurde einem Elfjährigen Gras angeboten. Wie Schülerinnen und Schüler die Situation sehen und was die Polizei den Eltern rät.

