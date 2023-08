﻿Nach E-Auto-Brand auf Frachter: Ostseefähren sollen sicherer werden

Rostock. In Norwegen hat die erste Reederei E-Autos von Bord ihrer Schiffe verbannt. Droht das nun auch auf den Ostseefähren von Rostock und Sassnitz nach Skandinavien? Der Brand des Auto-Transporters „Fremantle Highway“ beschäftigt die großen Fährreedereien in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Inferno auf der Nordsee kündigen Scandlines, TT-Line, FRS Baltic und auch Stena Line erste Konsequenzen an: Statt E-Autos an Bord zu verbieten, kündigen die Unternehmen aber an, in den Brandschutz an Bord investieren zu wollen. In neue Technik, die auch bei den gefährlichen Batteriebränden helfen soll. Genau das fordert auch der Gesamtverband der deutschen Versicherer (GDV).

Reedereien planen keine Verbote

„Bei Scandlines befördern wir alle Arten von Autos, auch Elektro- und Hybridautos“, sagt Reederei-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Das werde sich nach dem Brand der „Fremantle Highway“ nicht ändern. Auch die TT-Line und Stena Line (beide fahren von Rostock nach Trelleborg) sowie FRS Baltic (Sassnitz – Trelleborg) wollen weiter E-Autos befördern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach aktueller Studien- und Forschungslage ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandes eines Elektroautos gleich oder geringer als die eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor“, so TT-Line-Sprecherin Sharon Fasch.

Lesen Sie auch

So würde Scandlines auf einen Brand reagieren

Alle Reedereien sagen, sie hätten ihr Brandschutzkonzept an die Gefahr brennender E-Autos angepasst. Scandlines-Sprecherin Ustrup Svendsen sagt: „Auf allen Überfahrten führt die Besatzung regelmäßig Rundgänge auf dem Fahrzeugdeck durch.“ Das Ziel: Brände rechtzeitig erkennen.

„Im Falle eines Brandes in einem Elektrofahrzeug würden wir das Deck evakuieren, die Ausbreitung des Feuers begrenzen und das Deck belüften, um eine Rauchentwicklung zu verhindern. Die Fähre würde sofort zum nächstgelegenen Hafen fahren, der glücklicherweise nie weit entfernt ist, maximal 45 Minuten auf der Strecke Rostock – Gedser“, so Ustrup Svendsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Löschtechnik für E-Autos?

Scandlines arbeitet mit dem Dänischen Institut für Feuer und Sicherheit an neuen Brandbekämpfungstechniken für Batteriebrände auf Schiffen. Die Experten empfehlen unter anderem, dass die Fähren künftig riesige Löschdecken an Bord haben sollten – unter denen könnten auch brennende Batterien „erstickt“ werden. Zudem sollten die Löschanlagen auf einen feinen Wassernebel umgestellt werden – um die Umgebung eines Brandes zu kühlen.

Die Reederei FRS Baltic – sie betreibt ab Sassnitz den Katamaran „Skane Jet“ – hat diese Maßnahmen bereits umgesetzt: „Wir haben spezielle Löschdecken an Bord für E-Autos“, sagt Geschäftsführer Moritz Bruns. Zudem habe die Fähre Löschmittel aus der Öl- und Gasindustrie für Notfälle an Bord und sogenannte Fog Nails. „Die werden bei einem Brand in das Auto gerammt, verteilen einen feinen Löschnebel.“

Stena Line beteiligt sich an einem EU-Forschungsprojekt namens „Fire Lash“. Die Studie empfiehlt unter anderem neue Lüftungsanlagen für Schiffe und den Einsatz von Wärmebildkameras auf den Fahrzeugdecks. Die Technik soll „heiß gelaufene“ Akkus vor einem Brandausbruch erkennen.

Die Schnellfähre „Skane Jet“ ist zwischen Sassnitz und Trelleborg unterwegs – und bereits mit Löschdecken ausgerüstet. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer mehr E-Autos im Rostocker Hafen

Kein Thema ist der Brand aktuell für Steffen Weber, Manager des Autolink-Terminals im Rostocker Seehafen: „Ja, wir verladen auch E-Autos. Aber wie die an Bord der Autofrachter gestaut werden, ob sie besonders geschützt werden – das ist Sache der jeweiligen Reederei.“ Das Auto-Terminal an der Ostsee ist 2022 in Betrieb gegangen und boomt seitdem. Autolink verlädt zunehmend auch E-Autos – von Tesla, der VW-Gruppe oder auch Toyota.

OZ