﻿Nach Einbruch: Feinkostenladen aus Warnemünde veröffentlicht Video vom Täter

Warnemünde. Nach einem Einbruch in einen Feinkostladen in Warnemünde haben die Betreiber des Geschäfts die Suche nach dem Täter selbst in die Hand genommen. Via Facebook teilt „Die Genusswelt“ mit, dass es in der Nacht zu Montag (26. Juni) einen Einbruch in ihren Laden am Kirchplatz gegeben habe.

Unter dem Aufruf „Wir brauchen bitte eure Mithilfe!“ postet der Betreiber dann eine 15 Sekunden lange Videosequenz der Überwachungskamera. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie eine männliche Person mit einem Rucksack das ansonsten menschenleere Geschäft verlässt. Dabei steigt er offensichtlich durch ein Loch in der Scheibe der Eingangstür.

Der mutmaßliche Einbrecher soll zuvor mit Steinen das Glas eingeworfen haben und durch das entstandene Loch auch eingestiegen sein. Vor dem Einbruch habe der unbekannte Täter außerdem versucht, in einen Tabakladen in der Mühlenstraße einzusteigen – wohl erfolglos, heißt es auf der Facebook-Seite.

Polizei: Veröffentlichung ist Privatleute nicht verboten

Die Rostocker Polizei bestätigt den Einbruch in der „Genusswelt“ und den versuchten Einbruch das andere Warnemünder Geschäft Anfang der Woche. „Die Ermittlungen laufen“, informiert ein Polizeisprecher am Donnerstag. Aus der Kasse des Feinkostgeschäfts wurde eine unbekannte Summe an Bargeld gestohlen.

Die Polizei kennt das Video. Zu der ungewöhnlichen Privatinitiative heißt es: „Privatpersonen oder auch Geschäftsinhaber dürfen solche Videos durchaus veröffentlichen, das ist nicht verboten.“ Bislang hat die „Genusswelt“ allerdings keine verwertbaren Hinweise bekommen, teilen Betreiber nicht.

OZ