﻿Nach Fristende in MV: Was bei fehlender Grundsteuererklärung droht

Mit dem Monat Januar endete auch in Mecklenburg-Vorpommern die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Doch längst nicht alle Eigentümer haben rechtzeitig reagiert. Was bei Nichtbeachtung droht:

Rostock. Sieben Monate waren genug: Ende des Januar ist in Mecklenburg-Vorpommern auch die Frist zur Einreichung der Grundsteuer ausgelaufen. Das betrifft all jene Bürger, die im Land Wohneigentum besitzen. Laut Auskunft des Schweriner Finanzministeriums lagen mit Ablauf der Frist landesweit etwa 556 100 Grundsteuererklärungen vor. Dies entspreche einer Frist von 77,2 Prozent. Obwohl noch rund ein Viertel fehlt, sei in MV keine erneute Verlängerung der Abgabefrist vorgesehen, hieß es aus Schwerin.

Denn „ein vollständiger Eingang aller Grundsteuererklärungen bis zum Fristablauf war nicht zu erwarten. Das zeigen die Erfahrungen aus anderen Steuerarten. Ich gehe davon aus, dass die Finanzämter auch in den kommenden Tagen und Wochen noch viele Erklärungseingänge verzeichnen werden“, sagt Finanzminister Heiko Geue (SPD).

Obwohl die Frist bereits endete, seien die Grundstückseigentümer auch weiterhin zur Abgabe der Grundsteuererklärungen verpflichtet. In den kommenden Wochen sollen deshalb all jene, die noch nichts eingereicht haben, durch Erinnerungsschreiben erneut zur Abgabe aufgefordert werden. Wenn dann auch dieses Schreiben ignoriert würde, könnten Verspätungszuschläge erhoben oder die Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden. „Ich appelliere deshalb an alle Abgabepflichtigen, die ausgefüllten Erklärungen so schnell wie möglich an die Finanzämter zu übermitteln“, so Geue.

Nach der vollständigen Abgabe der Grundsteuererklärung erhielten die Bürgerinnen und Bürger vom Finanzamt zwei Bescheide – einen Grundsteuerwertbescheid und einen Grundsteuermessbescheid. Damit sei aber keine Zahlungsaufforderung verbunden! Vielmehr dienen diese Bescheide den Kommunen als notwendige Grundlage für die aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuer – was Ende 2024 für 2025 passiert. Betroffene finden unter der Internetadresse www.mv-grundsteuer.de Erläuterungen zu den Bescheiden, die bei der Überprüfung helfen können.