﻿Nach Geldautomaten-Sprengung im Ostsee-Park bei Rostock: „Die Tresortür flog in meinen Laden“

Rostock/ Lambrechtshagen. So hatte sich Ingo Teichert den Sonntag nicht vorgestellt. Er steht buchstäblich vor einem Scherbenhaufen. Seine Buchhandlung: verwüstet. „Die Tresortür ist durch die Scheiben in meinen Laden geflogen.“ Das zentnerschwere Geschoss hat zwei Glasschiebetüren zerschmettert und mehrere Regale zerlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teicherts Buchhandlung liegt im Ostsee Park in Lambrechtshagen bei Rostock, vis-a-vis der Ostseesparkassen-Filiale. In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter in das Einkaufszentrum eingebrochen und haben den Geldautomaten der Ospa gesprengt.

Auf diese Filiale der Ostseesparkasse hatten es die Einbrecher abgesehen. © Quelle: Martin Börner

Am Montagmorgen verdeckt eine Plane den Tatort. Schräg gegenüber saugt Ingo Teichert Scherben und Splitter aus den Regalen. Das Gröbste haben er und seine Mitarbeiter am Vortag weggeräumt. Noch stapeln sich Bücher auf Sesseln und in Boxen. „Wir öffnen trotzdem wie immer“, sagt Ingo Teichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ingo Teichert saugt die Scherben und Splitter auf. © Quelle: Martin Börner

Der Platz vor seinem Krimi-Regal war schon einmal selbst Tatort. Damals seien Panzerknacker übers Dach in die Buchhandlung eingestiegen und hätten sich mit der Flex durch die Wand Zugang zum Postbank-Tresor nebenan verschafft. „Dabei dachte ich, ein Buchladen sei sicher. Bücher klaut doch keiner. Aber das Drumrum hatte ich nicht mit eingerechnet“, scherzt er mit Blick auf seine Nachbarn.

Lesen Sie auch

Humor bewies der Händler schon am Sonntag: Auf Instagram postete er ein Video, in dem er sich direkt an die Einbrecher wendet: „Alles nicht so wild, schickt mir einfach mal ’ne Entschuldigung“, so Teichert ironisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Center-Manager Jens Fischer erlebte erst vor Kurzem einen ähnlichen Einbruch. Im Ostkreuz Center in Oststeinbek nahe Hamburg, das er ebenfalls leitet, waren im März zwei Geldautomaten gesprengt worden. Dort seien die Schäden allerdings viel größer gewesen als im Ostsee Park. „Wir hatten augenscheinlich Glück im Unglück.“

Das sieht Arne Schumann ähnlich. „Wir sind froh, dass niemand verletzt wurde. Das ist für uns das Wichtigste“, so der Sicherheitskoordinator der Ospa. Wie viel Geld erbeutet wurde, lässt er offen. „Die Schadenshöhe ergibt sich hauptsächlich durch den Sachschaden – die Beute ist dabei in der Regel zu vernachlässigen.“ Die Filiale soll schnellstmöglich wiederhergestellt werden, so Schumann weiter.

Bei Douglas flogen Parfüms aus den Regalen

Links neben der Ospa-Filiale hat es Paco Rabanne entschärft: Die Parfüms des Herrenduft-Herstellers liegen verteilt auf dem Boden der Douglas-Filiale. Wenige Meter weiter ist man restlos bedient: Damit Gäste Curry- und Bratwurst genießen können, muss eine Mitarbeiterin den Putzlappen schwingen und die Staubschicht von Tischen, Stühlen und Bänken wischen. „Ich bin stinksauer.“

Im anliegenden Douglas sind zahlreiche Parfüms aus den Regalen gefallen. © Quelle: Martin Börner

Ostsee-Park-Kunden: Schock und Galgenhumor

Auch die Kundschaft, die an diesem Morgen durch die Ladenpassage läuft, lässt das Geschehen nicht kalt. Zwar haben sie von der Sprengung zum Glück nichts mitbekommen, aber schon der Gedanke daran reicht. „Da krieg’ ich richtig Gänsehaut“, sagt eine Güstrowerin, die anonym bleiben möchte. „Ich hab’ das Gefühl, sowas nimmt zu.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Patronen gegen Panzerknacker Um Panzerknackern Überfälle zu vermiesen, geht man in den Niederlanden neue Wege: Dort sind viele Automaten so gesichert, dass das Geld im Fall einer Sprengung durch Farb- oder Klebepatronen unbrauchbar gemacht wird. Negative Folgen: Täter aus den Niederlanden versuchen nun offenbar vermehrt in Deutschland ihr Glück. Verschiedene Banken haben deshalb schon die Zahl ihrer offen zugänglichen Geldautomaten reduziert.

Die Statistik gibt ihr Recht: In Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr unter anderem schon in Lübz, in Leezen bei Schwerin und Strasburg (Vorpommern-Greifswald) Geldautomaten gesprengt worden – nachdem es 2022 keinen einzigen derartigen Fall gab.

Beim aktuellen Einbruch gebe es bislang keine Hinweise auf die Täter, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“

Wolfgang und Renate Fiedler sind entsetzt über die Sprengung des Geldautomaten. © Quelle: Martin Börner

Mancher nimmt’s mit Galgenhumor: „Bombenwetter“, kommentiert ein Ostsee-Park-Kunde. Solche Taten müssten härter bestraft werden, findet er. Renate Fiedler schüttelt beim Blick auf die Schäden fassungslos den Kopf. „Das ist furchtbar und erschreckend.“ Für die Rostockerin und ihren Mann Wolfgang hat der Einbruch Folgen: Eigentlich wollte das Paar Einkauf und Geldgeschäfte mit einem Abwasch erledigen. „Nun müssen wir zur Ospa in Evershagen.“ Den Umweg nehmen die Rentner aber gelassen. „Das hier hätte auch schlimmer ausgehen können.“

OZ